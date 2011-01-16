اجرای طرح ملی دانش آموزی نجات آب در آذربایجان شرقی

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، ارسلان هاشمی با اشاره به ضرورت ارتقای آگاهی های عمومی و بویژه دانش آموزان درباره آب اظهار داشت: این طرح با هدف آموزش و حساس سازی دانش آموزان مقطع راهنمایی و خانواده های آنان و ایجاد حساسیت ، آگاهی بخشی و احساس مسئولیت نسبت به کاهش منابع آب در استان اجرا می شود.

مهندس ارسلان هاشمی در بخش دیگری از اظهاراتش با تأکید بر اهمیت صیانت از آبهای زیرزمینی و جلوگیری از اضافه برداشت از این منابع ، استفاده از شیوه های نوین آبیاری و اطلاع رسانی به مردم را در این خصوص مؤثر ارزیابی کرد و افزود : دایر کردن کلاس های ترویجی و اطلاع رسانی به اقشار مختلف مردم بویژه کشاورزان امری ضروری است که در این خصوص می توان از ظرفیت های موجود در مدارس استفاده کرد.

مدیرعامل آب منطقه ای آذربایجان شرقی در بخش دیگری از اظهاراتش گفت: متأسفانه از حدود 40 سال قبل، به دنبال افزایش شدید مصرف آب در بخش های مختلف بویژه در بخش کشاورزی ، منابع آبی در معرض خطر جدی قرار گرفته اند تا آنجا که سطح آب در منابع آب زیرزمینی ، سالانه دچار افت و سقوط شده است، در چنین شرایطی کاهش مصرف آب تنها راه نجات این منابع از اتمام و تخریب همیشگی است و این امر نیازمند آگاهی و احساس مسئولیت در تمامی اقشار مردم است.

مهندس هاشمی افزود: میانگین بارش سالانه در استان آذربایجان شرقی 292.5 میلی متر ، در ایران 225 میلی متر و در جهان 800 میلی متر است که این آمار و ارقام گویای این حقیقت است که ما در استان کم آبی زندگی می کنیم.

به گفته وی استفاده بی رویه و برداشت اضافی از منابع آبهای زیرزمینی منجر به بحرانی فراگیر در استان و موجب مرگ تدریجی این ذخایر حیاتی شده است.

هاشمی یادآور شد : در حال حاضر هفت دشت از 17 دشت استان آذربایجان شرقی به علت اضافه برداشت ها در وضعیت ممنوعه قرار گرفته اند که یک دشت آن ممنوعه بحرانی است، ممنوعه اعلام شدن این دشت ها به معنی آن است که بارش سالانه قادر به تأمین میزان آب برداشت شده از این منابع نیست و سطح آب در آنها در حال افت است.

وی پیامدهای جدی برداشت بی رویه از منابع آب را ، اتمام این منابع و تخریب همیشگی آنها و فرونشست زمین که سبب وارد مدن خسارت به تأسیسات ، سازه های زیربنایی و ایجاد شکاف می شود، شور و غیرقابل استفاده شدن منابع آبی در اثر حرکت آبهای شور به سمت آبهای شیرین، افزایش هزینه های تولید مواد غذایی، صنعتی و مهاجرت از روستاها ، بیکاری و ناهنجاریهای اجتماعی عنوان کرد.

وی افزود: با توجه به شرایط بحرانی موجود، لازم است راهکارهایی به منظور نجات آب به اجرا درآید، در این میان فرهنگ سازی و ارتقای آگاهی های عمومی ، زیربنای سایر فعالیت هاست و طرح فرهنگی- دانش آموزی نجات آب کشاورزی به منظور تحقق چنین زمینه ای به اجرا درمی آید.

مهندس هاشمی در بخش دیگری از اظهاراتش گفت: این طرح در شش بخش آموزشی، مشارکتی، ارتباطی، رسانه ای، تشویقی و ارزیابی اجرا می شود، در بخش آموزشی مفاهیم، مسایل و ابعاد مختلف طرح با استفاده از اقلام و کارگاه های آموزشی به دانش آموزان آموزش داده می شود، در بخش مشارکتی به منظور تثبیت آموخته های بخش آموزشی و همچنین بازخورد گرفتن از دانش آموزان و مشارکت دادن آنان در طرح فعالیت هایی مانند مسابقات متنوع و نیز طرح ناجی آب کشاورزی در نظر گرفته شده است.

مدیرعامل آب منطقه ای آذربایجان شرقی خاطرنشان کرد: در بخش ارتباطی تلاش می شود با وجود مخاطبان وسیع و گسترده در طرح، استفاده از ابزارهایی از جمله سایت و مرکز پیامک مدنظر قرار گیرد.

وی افزود: همچنین بخشنامه هایی از سوی اداره کل آموزش و پرورش با هدف اطلاع رسانی هر چه مناسب تر به دانش آموزان در طول اجرای طرح برای آنان ارسال می شود.

به گفته مدیرعامل آب منطقه ای آذربایجان شرقی، برای ارتباط با افکار عمومی و معرفی گسترده تر طرح و پوشش بخش های مختلف آن، شبکه ای از رسانه ها اعم از نشریات و برنامه های صدا و سیما مدنظر مجریان این طرح قرار گرفته است.

وی در پایان گفت: با هدف قدردانی از تلاش های مخاطبان و دست اندرکاران طرح، جوایزی نیز در بخش های مختلف لحاظ گردیده و همچنین به منظور سنجش رشد شاخص های طرح در بخش های مختلف، سامانه نظارت و ارزیابی نیز در آن پیش بینی شده است.