چاههاى طلا در بندر تاریخى لافت لایروبى و احیا مى شود

به گزارش خبرنگار مهر در قشم، دشتی زاده ظهر یکشنبه در نشست مطبوعاتی در سالن جلسات منطقه آزاد قشم بیان داشت: در حال حاضر تعداد 99 حلقه چاه طلا در بندر تاریخى لافت وجود دارد که به دلیل رسوبات ایجاد شده در آنها طى چندین سال،غیر قابل استفاده هستند.

وى اظهارداشت: اداره میراث فرهنگى سازمان منطقه آزاد قشم در نظر دارد به منظور احیاى این میراث فرهنگى ،اقدام به لایروبى چاههاى طلا کند.

رئیس اداره میراث فرهنگى سازمان منطقه آزاد قشم خاطرنشان کرد: احیاى چاههاى طلا علاوه بر حفاظت از میراث فرهنگى به نوعى خدمت رسانى به مردم بندر لافت است چرا که آنها مجدد مى توانند از چاههاى طلا به منظور جمع آورى آب استفاده کنند.

به گفته وى،عملیات لایروبى چاههاى طلا به عنوان بخشى از میراث فرهنگى جزیره قشم به زودى آغاز مى شود.

دشتى زاده یادآور شد: اعتبارات لازم جهت انجام این پروژه از محل اعتبارات سازمان منطقه آزاد قشم تامین مى شود.

چا‌ههاى کنده شده در بندر لافت در سنگ سیست کوه و در مکانى گود حفر شده‌اند .

وی تصریح کرد: آب این چاهها از باران و سرریز تل و صخره بالادست تامین مى‌شده است به همین دلیل تل آو نامیده شده‌اند و به مرور به طلا شهرت یافته‌اند.

مردم معتقدند که در قدیم تعداد چاه‌ها 366 حلقه (طبق روزهاى سال کبیسه) بوده است.