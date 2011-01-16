صنعت گردشگری استان ایلام نیازمند هدف گذاری عالمانه است

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، حشمت الله عسکری ظهر یکشنبه در جلسه برنامه ریزی استانداری ایلام اظهار داشت: با توجه به اینکه یکی از حوزه های اشتغالزا در حوزه صنعت گردشگری نهفته است ناگزیر هستیم که در بخشهای مختلف شرایط و بسترهای مناسب را فراهم کنیم.

وی افزود: در حوزه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، یک برنامه عملیاتی و هدفمندی که بتواند به معرفی جاذبه های طبیعی و معرفی صنعت گردشگری بپردازد بصورت محسوس وجود ندارد .

وی تصریح کرد: برغم سرمایه گذاری و گردش بالا و زود بازده بودن سرمایه گذاری در این حوزه کماکان رغبتی برای ورود سرمایه گذاران در این بخش دیده نمی شود .

معاون برنامه ریزی استانداری ایلام با بیان اینکه با افتتاح مرکز مدیریت جامع خدمات اشتغال و سرمایه گذاری مشکلات سرمایه گذاری در این بخش مرتفع می شود، گفت: در این مرکز برنامه ریزیهای لازم در قالب دستورالعمل اداری تهیه شده، تا بصورت جدی کمیته های مربوط به خوشه های صنعتی شدن این بخش فراهم شود.

عسکری ادامه داد: در بخش گردشگری برغم تلاشهای که توسط متولیان این حوزه صورت گرفته اما جای یک برنامه جامع عملیاتی که نقش راهنما را داشته باشد کاملاً خالی است .

وی اضافه کرد: برای مثال در بخش خوشه فرش که دارای زمینه های، مناسب برای صنعتی شدن است، باید برنامه ها بصورت جدی دنبال شود .

این مسئول خاطر نشان کرد: تا مادامی که اثر بخشی سرمایه گذاریها در حوزه گردشگری و صنایع دستی طبق برنامه دنبال و ایجاد نشود، این حوزه ارزشمند نمی تواند به پویایی برسد .

وی تأکید کرد: در واحدهای تولیدی چون ظرفیتهای لازم وجود دارد مشکل نیست ولی در حوزه صنعت گردشگری باید شرایط ویژه جذب سرمایه گذار خصوصی فراهم شود .