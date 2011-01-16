صنعت گردشگری استان ایلام نیازمند هدف گذاری عالمانه است

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، حشمت الله عسکری ظهر یکشنبه در جلسه برنامه ریزی استانداری ایلام اظهار داشت: با توجه به اینکه یکی از حوزه های اشتغالزا در حوزه صنعت گردشگری نهفته است ناگزیر هستیم که در بخشهای مختلف شرایط و بسترهای مناسب را فراهم کنیم.
وی افزود: در حوزه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، یک برنامه عملیاتی و هدفمندی که بتواند به معرفی جاذبه های طبیعی و معرفی صنعت گردشگری بپردازد بصورت محسوس وجود ندارد.
وی تصریح کرد: برغم سرمایه گذاری و گردش بالا و زود بازده بودن سرمایه گذاری در این حوزه کماکان رغبتی برای ورود سرمایه گذاران در این بخش دیده نمی شود.
معاون برنامه ریزی استانداری ایلام با بیان اینکه با افتتاح مرکز مدیریت جامع خدمات اشتغال و سرمایه گذاری مشکلات سرمایه گذاری در این بخش مرتفع می شود، گفت: در این مرکز برنامه ریزیهای لازم در قالب دستورالعمل اداری تهیه شده، تا بصورت جدی کمیته های مربوط به خوشه های صنعتی شدن این بخش فراهم شود.
عسکری ادامه داد: در بخش گردشگری برغم تلاشهای که توسط متولیان این حوزه صورت گرفته اما جای یک برنامه جامع عملیاتی که نقش راهنما را داشته باشد کاملاً خالی است.
وی اضافه کرد: برای مثال در بخش خوشه فرش که دارای زمینه های، مناسب برای صنعتی شدن است، باید برنامه ها بصورت جدی دنبال شود.
این مسئول خاطر نشان کرد: تا مادامی که اثر بخشی سرمایه گذاریها در حوزه گردشگری و صنایع دستی طبق برنامه دنبال و ایجاد نشود، این حوزه ارزشمند نمی تواند به پویایی برسد.
وی تأکید کرد: در واحدهای تولیدی چون ظرفیتهای لازم وجود دارد مشکل نیست ولی در حوزه صنعت گردشگری باید شرایط ویژه جذب سرمایه گذار خصوصی فراهم شود.
وی با اعلام این موضوع که در ارزیابی برنامه های توسعه ای نیازمند شاخص پایه ای هستیم نیز خطاب به اعضاء شورا گفت: در اداراتی که شاخص ها تعریف نشده، مدیران باید ورود کنند و براساس واقعیتهای موجود یک تعریف جامع و علمی ارائه کنند.
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