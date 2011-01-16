"اخبار شیعیان" منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این ماهنامه خبری و تحلیلی با هدف اطلاع رسانی جوامع و گروه‌های شیعه در جهان آگاهی رسانی می‌کند و مشتمل بر اخبار، تحلیل، مصاحبه و گزارش است.

در این شماره، گزارش دیدار شیخ حمد بن خلیفه آل ثانی امیر قطر با مقام معظم رهبری و سخنرانی آیت الله صافی در نخستین نشست جامعه مدرسین با اساتید سطوح عالی و خارج حوزه علمیه منعکس شده اند.

گزارش دیدار سفیر جمهوری آذربایجان با آیت الله صافی، دیدار آیت الله صافی با آیت الله وحید خراسانی، دیدار سید مقتدا صدر با آیت الله شیرازی و تقدیر از آیت الله سبحانی نیز در این شماره از اخبار شیعیان بازتاب داشته اند.

انعکاس مراسم رونمایی از کتاب "نقش شیعه در فرهنگ و تمدن اسلامی" اثر علی اکبر ولایتی نیز در این شماره از اخبار شیعیان مورد توجه بوده است.

در بخش اخبار در این شماره از نشریه می‌خوانیم: برپایی کنفرانس "ایران و جهان" در مدرسه کینگزتون، رونمایی از اثر "پرچمدار حق" استاد محمود فرشچیان، برگزاری بزرگداشت محدث قمی، انتصاب تولیت جدید آستانه مقدسه حضرت فاطمه معصومه (ع) و افتتاح حوزه علمیه الغدیر.

دورنمای ژئوپلیتیک شیعه در عراق مقاله‌ای است به قلم حسن تلاشان که در این شماره از نشریه منتشر شده است.