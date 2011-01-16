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۲۶ دی ۱۳۸۹، ۱۵:۲۲

اخبار باشگاه پرسپولیس/

لغو دیدار پرسپولیس و نفت تهران/ هاشمیان به دلیل مصدومیت تمرین نکرد

لغو دیدار پرسپولیس و نفت تهران/ هاشمیان به دلیل مصدومیت تمرین نکرد

به دلیل بارش برف در شهر تهران دیدار تدارکاتی تیم‌های فوتبال پرسپولیس و نفت تهران که قرار بود روز دوشنبه برگزار شود، لغو شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در حالیکه قرار بود تیم‌های فوتبال پرسپولیس و نفت تهران عصر روز دوشنبه در دیداری تدارکاتی برابر هم صف آرایی کنند، به دلیل بارش برف در شهر تهران این مسابقه لغو شد.

براین اساس پس از تمرین امروز تیم فوتبال پرسپولیس، بازیکنان این تیم طی روزهای دوشنبه و سه‌شنبه به مرور برنامه‌های آماده‌سازی می‌پردازند و روز چهارشنبه هم راهی امارات خواهند شد.

همچنین تمرین صبح امروز سرخپوشان در سالن ورزشگاه درفشی‌فر برگزار شد که  کادرفنی پس از مرور برخی حرکات تمرینی و تاکتیکی که در سالن انجام گرفت، برای ایجاد تنوع از بازیکنان خواستند برای دقایقی در زمین پوشیده از برف درفشی‌فر بدوند که این امر موجب شادابی و نشاط بیشتر سرخپوشان شد.

البته برخی از بازیکنان مانند شیث رضایی برای بالا بردن روحیه بازیکنان در حال دویدن با شوخی مطلب "از آقای دایی، آقای گل جهان، تقاضا داریم ما را به سالن بازگردانید، قول می‌دهیم تمرینات را به درستی انجام دهیم" را می‌خواندند که این مسئله باعث خندیدن کادر فنی شد.

در انتهای تمرین هم بار دیگر بازیکنان به سالن بازگشته و تمرینات کششی و سرعتی انجام دادند. به دلیل جابجایی محل تمرین، ناهماهنگی‌هایی در آغاز تمرین رخ داد که این مسئله باعث شد برخی از بازیکنانی مانند رضا نورمحمدی، مجتبی زارعی و میاچ با تاخیر به محل برپایی تمرین برسند.

از سوی دیگر وحید هاشمیان هم امروز به دلیل آسیب دیدگی زانو در تمرینات حاضر نشد. قرار است امروز فرید زرینه پزشک تیم پرسپولیس امروز ظهر زانوی پای وی را معاینه کند تا میزان آسیب دیدگی مهاجم جدید پرسپولیس مشخص شود.

کد مطلب 1233349

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