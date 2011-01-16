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۲۶ دی ۱۳۸۹، ۱۴:۲۸

آب‌پرور سری سوم مجموعه "عملیات 125" را کلید می‌زند

آب‌پرور سری سوم مجموعه "عملیات 125" را کلید می‌زند

مسعود آب‌پرور سری سوم مجموعه تلویزیونی "عملیات 125" را 16 بهمن ماه امسال به تهیه‌کنندگی داود هاشمی کلید می‌زند.

داود هاشمی، تهیه‌کننده مجموعه تلویزیونی "عملیات 125" در این باره به خبرنگار مهر گفت: تصویربرداری سری سوم این مجموعه تلویزیونی به کارگردانی مسعود آب‌پرور 16 بهمن ماه سال جاری با مشارکت سازمان آتش نشانی و شبکه تهران شروع می‌شود.

وی در ادامه افزود: عبدالرضا اکبری، فلور نظری، کاوه خداشناس، مجتبی رجبی و ایمان صفا بازیگرانی هستند که در سری‌های قبل این مجموعه بازی کردند و در سری جدید هم حضور دارند. بقیه بازیگران هم انتخاب می‌شوند.

عوامل مجموعه "عملیات 125" عبارتند از ناظر کیفی و مشاور پروژه: علیرضا افخمی، مدیر تولید: حسین لبافی، مدیر تصویربرداری: هاشم گرامی، طراح صحنه و لباس: حسین مجد، طراح چهر‌ه‌پردازی: نوید فرح‌مرزی، صدابردار: اصغر آبگون، برنامه‌ریز: خسرو نصیری‌خواه، دستیار اول کارگردان: مانی حق‌جو، مدیر تدارکات: حسن صداقت.

کد مطلب 1233350

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