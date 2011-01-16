به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم سینمایی"اشکان، انگشتر متبرک و چند داستان دیگر" که اولین فیلم بلند سینمایی شهرام مکری است در بیست و هفتمین جشنواره بین‌المللی فیلم فجر به نمایش درآمد و موفق به کسب جوایزی چون دیپلم افتخار بهترین کارگردانی و همچنین برنده جایزه خلاقیت و استعداد درخشان در سومین جشن منتقدان سینمای ایران شد.

این فیلم در 2 سال گذشته در تعداد زیادی از جشنواره های خارجی همچون پوسان، سائوپائولو، گرانادا، تفلیس، بمبئی و... به نمایش درآمد. اکران "اشکان،انگشتر متبرک و چند داستان دیگر" با همکاری سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران و توسط شرکت وراهنر انجام می شود.

سینا رازانی، هوتن مکری، علی سرابی، سیامک صفری، رضا بهبودی، پگاه طبسی‌نژاد، صدف احمدی، هوشنگ قوانلو و ... بازیگران این فیلم هستند.

عواملی که در"انگشتر متبرک و چند داستان دیگر" حضور دارند عبارتند از مدیر تولید: امید الله‌داد، مدیر تصویربرداری: پیام عزیزی، جلوه‌های ویژه: بهمن روزبهانی، طراح گریم: عباس عباسی، صدابردار: علی اعلایی، طراح صحنه و لباس: لادن کنعانی، عکاس: رئوفه رستمی و مشاور رسانه‌ای: مهدی طاهباز.