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۲۶ دی ۱۳۸۹، ۱۴:۳۲

اشکان، انگشتر متبرک و چند داستان دیگر نوروز 90 اکران می‌شود

اشکان، انگشتر متبرک و چند داستان دیگر نوروز 90 اکران می‌شود

قرارداد اکران فیلم "اشکان، انگشتر متبرک و چند داستان دیگر" به کارگردانی شهرام مکری برای نوروز 90 منعقد شد و این فیلم پس از 2 سال به اکران عمومی در می‌آید.

به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم سینمایی"اشکان، انگشتر متبرک و چند داستان دیگر" که اولین فیلم بلند سینمایی شهرام مکری است در بیست و هفتمین جشنواره بین‌المللی فیلم فجر به نمایش درآمد و موفق به کسب جوایزی چون دیپلم افتخار بهترین کارگردانی و همچنین برنده جایزه خلاقیت و استعداد درخشان در سومین جشن منتقدان سینمای ایران شد.

این فیلم در 2 سال گذشته در تعداد زیادی از جشنواره های خارجی همچون پوسان، سائوپائولو، گرانادا، تفلیس، بمبئی و... به نمایش درآمد. اکران "اشکان،انگشتر متبرک و چند داستان دیگر"  با همکاری سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران و توسط شرکت وراهنر انجام می شود.
 
   
 
سینا رازانی، هوتن مکری، علی سرابی، سیامک صفری، رضا بهبودی، پگاه طبسی‌نژاد، صدف احمدی، هوشنگ قوانلو و ... بازیگران این فیلم هستند.
 
 
 
عواملی که در"انگشتر متبرک و چند داستان دیگر" حضور دارند عبارتند از مدیر تولید: امید الله‌داد، مدیر تصویربرداری: پیام عزیزی، جلوه‌های ویژه: بهمن روزبهانی، طراح گریم: عباس عباسی، صدابردار: علی اعلایی، طراح صحنه و لباس: لادن کنعانی، عکاس: رئوفه رستمی و مشاور رسانه‌ای: مهدی طاهباز.
کد مطلب 1233352

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