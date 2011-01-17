حسن بنی طبا تهیهکننده این فیلم به خبرنگار مهر گفت: 45 درصد از تصویربرداری این مجموعه تمام شده و گروه در اهواز مشغول کار هستند. تصویربرداری در این شهر در لوکیشنهای مختلف انجام میشود و امروز دوشنبه تصویربرداری در هتل پارس اهواز ادامه می یابد. بعد از پایان تصویربرداری در اهواز به استانبول میرویم و تصویربرداری در این شهر تمام میشود.
تدوین این مجموعه به زودی شروع میشود. قطبالدین صادقی، مجید مشیری، علی دهکردی، رامسین کبریتی، سیدمهرداد ضیایی، فرخ نعمتی، منوچهر آذر، سیروس کهورینژاد، هادی قمیشی، مهدی میامی، فریبا ترکاشوند، بهزاد خداویسی، علیرضا حسینی، پیمان شریعتی، افشین نخعی، ارسطو خوشرزم و بازی سهیلا رضوی به پایان رسیده است.
داستان این مجموعه درباره خرابکاری عدهای روی یکی از چاههای نفت مادر است که منجر به آتش سوزی زیادی میشود. این مجموعه بر اساس اتفاقات مستند در دهه 60 ساخته میشود.
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