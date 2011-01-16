تکریم ارباب رجوع در کلانتری های مازندران بیشتر شود

به گزارش خبرنگار مهر، سرتیپ دوم پاسدار علیرضا مسکنی ظهر یکشنبه در همایش دو روزه روسای کلانتری ها و پاسگاه های مازندران در ساری افزود: تامین نظم و امنیت پایدار برای شهروندان و هموطنان از وظایف ذاتی نیروی انتظامی است .

وی، به نقش فرهنگ کار و جایگاه ویژه آن مبین اسلام پرداخت و افزود: در آموزه های دینی ما به تلاش و سخت کوشی توصیه های فراوان شده است و با توجه به نام گذاری سال جاری به سال همت مضاعف و کار مضاعف از سوی مقام معظم رهبری ، فرصت مغتنمی برای رسیدن به سیره نظری و عملی پیشوایان دین است.

مسکنی، با تقدیر از تلاش فرماندهان، روسا و کارکنان کلانتری ها در اجرای طرح های انتظامی استان در طول سال جاری افزود: کلانتری ها و پاسگاهها که به عنوان سرانگشتان و پیشانی سازمان به شمار می روند عملکردشان در افزایش و تقویت احساس امنیت تاثیر بسزایی در جامعه خواهد داشت.

ویخاطر نشان کرد: با ارتقا ماهیت و توسعه مطلوب ماموریت ها می توان گام های موثر و مطلوبی را در جهت توسعه جامعه برداشت.

مسکنی، با تبیین نقش ایمان و انضباط به عنوان دو اصل مهم در تعالی رفتار کارکنان اظهار داشت: ایمان و انضباط لازم و ملز.م هم هستند و یک پلیس باید در تمامی زمینه ها و عرصه های زندگی الگو و سر لوحه جامعه باشد.

فرمانده انتظامی مازندران با اشاره به نقش کلانتر یها و پاسگاهها در تکریم ارباب رجوع گفت: باید تکریم ارباب رجوع سرلوحه کار شما باشد و رسیدگی به مسائل و مشکلات مردم از ضروریات کار کلانتری ها و پاسگاهها است و مشارکت پذیری اقشار مختلف مردم اعم از شوراها و سازمان های مردم نهاد منجر به افزایش امنیت پایدار و احساس امنیت در سطح حوزه استحفاظی خواهد شد.

