خانه مطبوعات کرمان از 20 روز آینده مجددا فعال می شود

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان سعیدی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران استان گفت: خانه مطبوعات استان که مدتها در تعطیلی به سر می برد با تغییر اساس نامه مجددا کار خود را در20روز آینده آغاز خواهد کرد.

وی تصریح کرد: در دوره قبلی اساس نامه خانه مطبوعات مغایر با اساس نامه وزارت ارشاد بود و خانه مطبوعات به هیچ وجه حاضر به پذیرش اساس نامه وزارت ارشاد نبود که بنا به همین دلیل از سوی وزارت ارشاد تعطیل شده بود.

وی افزود: اخیرا از سوی وزارت ارشاد اساس نامه ای طراحی شده است که از آبان ماه به ادارات کل در استانها ارسال شده بود و با توجه به اینکه مقدمات ایجاد خانه مطبوعات در استان فراهم شده، این نهاد کار خود را از آینده نزدیک در حمایت از مطبوعات و رسانه های استان آغاز می کند.

وی خاطر نشان کرد: تفاوت اساس نامه جدید خانه مطبوعات با اساس نامه قبلی در اضافه شدن دو عضو انتصابی به این نهاد است که نماینده ارشاد اسلامی و استانداری دو عضو جدید در کنار هفت عضو انتخابی این نهاد فعالیت خواهند کرد.

وی یادآورشد: اضافه شدن دو عضو جدید بیشتر از جنبه حمایتی مهم است و از لحاظ آرا در جریانات مختلف رسانه ای، تنها دو رای که معادل 1.4یا کمتر شود به آرا اضافه می شود.

سعیدی تصریح کرد: در هفته گذشته چهار نشریه جدید نیز به مجموعه نشریات استان افزوده شد که نشریه آوای هلیل و ارمغان ساردو در جنوب استان و دو نشریه عصر کریمان و سرمه بیداری در حوزه کاری اداره کل ارشاد اسلامی استان کرمان هستند.

وی از امضای تفاهم نامه ای بین پنج منطقه ارشاد اسلامی در جنوب کشور خبر دادو گفت: تفاهم نامه به منظور ایجاد مبادلات فرهنگی و اعزام گروههای هنری و فرهنگی به مناطق مختلف و پوشش مطلوب رسانه ای برنامه های مختلف فرهنگی و هنری در پنج منطقه مختلف به امضا مدیران ارشاد این مناطق 5گانه رسیده است.

سعیدی خاطرنشان کرد:همچنین تفاهم نامه ای بین سازمان ارتباطات اسلامی و وزارت ارشاد به منظور ضابطه مند کردن برنامه های فرهنگی هنری ایران در خارج از کشور امضا شده است که به موجب آن هر یک از استانهای کشور با دو کشور خارجی مبادلات فرهنگی و هنری خواهند داشت که این تفاهم نامه عملا از سال 90و با حمایتی که مدیران ارشد استانها از ادارات ارشاد به عمل می آورند ، اجرایی خواهد شد.

وی شمار نشریات استان را 106نشریه ذکر کرد و گفت: بخش زیادی از این نشریات در حوزه دانشگاهی و تخصصی فعالیت می کنند و بقیه هفته نامه و ماهنامه و روزنامه های مختلف هستند که حدود 5 تا 7 درصد نشریات که هفته نامه و دو هفته نامه هستند به دلیل اینکه فعالیت رسانه ای خاصی ندارند مشمول ماده 16شده و به زودی از چرخه مطبوعات استان حذف خواهند شد.