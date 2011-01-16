به گزارش خبرگزاری مهر، فدراسیون وزنه برداری اسامی ملی پوشان رده‌های سنی وزنه برداری کشورمان را برای شرکت در مسابقات جهانی و آسیایی سال 1390، در نیمه اول اسفندماه امسال برای فدراسیون جهانی ارسال می کند.

فدراسیون وزنه برداری موظف است علاوه بر اسامی ملی پوشان، زمان دقیق اردو و تمرینات و همین طور نشانی محل سکونت وزنه برداران را برای فدراسیون جهانی ارسال کند تا ماموران ستاد بین المللی مبارزه با دوپینگ (وادا) بدون اعلام قبلی بتوانند برای گرفتن آزمایش دوپینگ از نفرات ملی پوش کشورمان به ایران سفر کنند.