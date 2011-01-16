۲۶ دی ۱۳۸۹، ۱۵:۰۱

برای حضور در مسابقات جهانی؛

ملی‌پوشان وزنه برداری اسفندماه به فدراسیون جهانی معرفی می‌شوند

فدراسیون وزنه‌برداری کشورمان اسفندماه سال‌جاری اسامی ملی پوشان رده‌های سنی ایران را برای حضور در رقابت‌های جهانی به فدراسیون جهانی این رشته ورزشی ارسال خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، فدراسیون وزنه برداری اسامی ملی پوشان رده‌های سنی وزنه برداری کشورمان را برای شرکت در مسابقات جهانی و آسیایی سال 1390، در نیمه اول اسفندماه امسال برای فدراسیون جهانی ارسال می کند.

فدراسیون وزنه برداری موظف است علاوه بر اسامی ملی پوشان، زمان دقیق اردو و تمرینات و همین طور نشانی محل سکونت وزنه برداران را برای فدراسیون جهانی ارسال کند تا ماموران ستاد بین المللی مبارزه با دوپینگ (وادا) بدون اعلام قبلی بتوانند برای گرفتن آزمایش دوپینگ از نفرات ملی پوش کشورمان به ایران سفر کنند.

در سه ماه اول سال 1390 مسابقات قهرمانی بزرگسالان آسیا و رقابت‌های قهرمانی نوجوانان جهان در تقویم فدراسیون جهانی گنجانده شده است. رقابت‌های قهرمانی بزرگسالان آسیا طی روزهای 16 تا 28 فروردین 1390 در "تانگ لینگ" چین و رقابت‌های قهرمانی نوجوانان جهان طی روزهای 18 تا 24 اردیبهشت  1390 در لیمای پرو برگزار می شود.
 
