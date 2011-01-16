رسانه ها افسران مقابله با جنگ امروز دشمنان هستند

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، سردار رمضان شریف بعد از ظهر شنبه در همایش بسیج و رسانه در تالار آفتاب سمنان گفت: در جنگ امروز دشمنان ادوات و تجهیزات جنگی جای خود را به روزنامه، امواج ماهواره، اینترنت و رسانه داده است.

به گفته وی، اساس کار و فعالیت در رسانه ها در این برهه از زمان دمیدن روح امید در جامعه و مقابله با توطئه ها و جنگ نرم دشمنان است.

معاون روابط عمومی و انتشارات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی کشور ادامه داد: در شرایط پیجیده و حساس امروز رسانه ها وظایف سنگینی بر عهده دارند و باید در مقابل استفاده از حربه رسانه ای دشمنان ایستادگی کنند.

به گفته شریف، دمیدن روح امید و اسلام خواهی با تکنیک های رسانه ای درجامعه، زمینه پیشرفت و تعالی همه جانبه کشور را فراهم می‌کند.

معاون روابط عمومی و انتشارات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با تشریح نقش رسانه در جهت دهی به جریان های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی جامعه، تصریح کرد: ندای بیداری انقلاب اسلامی، حرف نو و گفتمان جدیدی است که رسانه های غربی از انتشار آن هراس داشتند.

سردار رمضان شریف با بیان نقش تفکر منسجم، طراحی هوشمندانه و مجاهدت سخت افراد رسانه ای برای دفاع از آرمانها، در صحنه تقابل رسانه ها، افزود: آگاهی بخشی به افرادی که تحت تاثیرجلوه های رسانه ای غرب قرارگرفته اند مهمترین وظیفه رسانه های متعهد و توانمند است.

وی به توطئه های مختلف رسانه های بیگانه و ایادی آنها در ضربه زدن به اعتقادات و باورهای دینی مردم و ضربه زدن به اصل ولایت فقیه پرداخت.

این همایش با توجه به جنگ نرم دشمنان و نقش غیرقابل اغماض رسانه‌ها در مدیریت افکار عمومی و در راستای انجام تکالیف انقلابی و اسلامی و ضرورت به صحنه آمدن تفکر بسیجی به عنوان نگهبان و حافظ انقلاب اسلامی ایران برگزار شد.