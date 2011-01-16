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۲۶ دی ۱۳۸۹، ۱۷:۵۵

سردار رمضان شریف:

رسانه ها افسران مقابله با جنگ امروز دشمنان هستند

رسانه ها افسران مقابله با جنگ امروز دشمنان هستند

سمنان - خبرگزاری مهر: معاون روابط عمومی و انتشارات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: دشمن در عرصه کنونی از ابزارهای رسانه ای استفاده می کند که افسران مقابله با این جنگ دشمن رسانه ها هستند.

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، سردار رمضان شریف بعد از ظهر شنبه در همایش بسیج و رسانه در تالار آفتاب سمنان گفت: در جنگ امروز دشمنان ادوات و تجهیزات جنگی جای خود را به روزنامه، امواج ماهواره، اینترنت و رسانه داده است.

به گفته وی، اساس کار و فعالیت در رسانه ها در این برهه از زمان دمیدن روح امید در جامعه و مقابله با توطئه ها و جنگ نرم دشمنان است.

معاون روابط عمومی و انتشارات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی کشور ادامه داد: در شرایط پیجیده و حساس امروز رسانه ها وظایف سنگینی بر عهده دارند و باید در مقابل استفاده از حربه رسانه ای دشمنان ایستادگی کنند.

به گفته شریف، دمیدن روح امید و اسلام خواهی با تکنیک های رسانه ای درجامعه، زمینه پیشرفت و تعالی همه جانبه کشور را فراهم می‌کند.

معاون روابط عمومی و انتشارات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با تشریح نقش رسانه در جهت دهی به جریان های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی جامعه، تصریح کرد: ندای بیداری انقلاب اسلامی، حرف نو و گفتمان جدیدی است که رسانه های غربی از انتشار آن هراس داشتند.

سردار رمضان شریف با بیان نقش تفکر منسجم، طراحی هوشمندانه و مجاهدت سخت افراد رسانه ای برای دفاع از آرمانها، در صحنه تقابل رسانه ها، افزود: آگاهی بخشی به افرادی که تحت تاثیرجلوه های رسانه ای غرب قرارگرفته اند مهمترین وظیفه رسانه های متعهد و توانمند است.

وی به توطئه های مختلف رسانه های بیگانه و ایادی آنها در ضربه زدن به اعتقادات و باورهای دینی مردم و ضربه زدن به اصل ولایت فقیه پرداخت.

این همایش با توجه به جنگ نرم دشمنان و نقش غیرقابل اغماض رسانه‌ها در مدیریت افکار عمومی و در راستای انجام تکالیف انقلابی و اسلامی و ضرورت به صحنه آمدن تفکر بسیجی به عنوان نگهبان و حافظ انقلاب اسلامی ایران برگزار شد.

در این همایش از فعالین حوزه اخبار بسیج استان و اصحاب رسانه‌هایی که در تبلیغ و اشاعه پیام بسیج فعال هستند تقدیر شد.

کد مطلب 1233366

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