پول برای تایلندی ها مهمتر از رای است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، نظرسنجی دانشگاه بانکوک که امروز یکشنبه منتشر شد، نشان داد: اکثر رای دهندگان تایلندی علاقه ای به تعیین سرنوشت کشور خود ندارند و خواهان فروش آرای خود در قبال دریافت پول از سوی نامزدهای انتخاباتی هستند.

در این نظرسنجی که در آن دو هزار و 604 رای دهنده واجد شرایط از بانکوک و 17 استان دیگر تایلند شرکت کرده بودند، مشخص شد 53.2 درصد از رای دهندگان تایلندی خواهان فروش آرای خود هستند.

این درحالی است که 40.2 درصد از شرکت کنندگان در نظرسنجی اعلام کردند در انتخابات پارلمانی آرای خود را به پای صندوق های رای می اندازند و 6.6 درصد هیچ اظهار نظری در این باره نکردند.

بر اساس این گزارش خریدن آرای رای دهندگان در تایلند خلاف قانون است، اما این امر در کشور به خصوص در مناطق شمال شرقی که از نواحی فقیر است، شایع شده است.

نظرسنجی دانشگاه بانکوک نشان داد که 69.6 درصد از مردم نواحی شمال شرقی تایلند خواهان فروش آرای خود هستند.

این نظرسنجی در حالی صورت می گیرد که مردم تایلند از اوایل 2004 تاکنون شاهد ناآرامی و خشونت در کشور خود بوده و خواسته اصلی معترضین برگزاری انتخابات زودهنگام بوده است.

معترضان سرخ پوش تایلند که هوادار "تاکسین شیناواترا" نخست وزیر برکنار شده این کشور هستند، خواستار کناره گیری نخست وزیر کنونی تایلند و برگزاری انتخابات زودهنگام هستند. شناواترا در سال 2006 به اتهام داشتن فساد مالی طی یک کودتای نظامی برکنار شده و مدتی بعد به خارج از کشور گریخت.