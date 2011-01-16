بافتهای فرسوده کرمان نیاز به بازسازی سریع دارند

بهنام سعیدی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهارداشت: بحث بازسازی و بهسازی بافتهای فرسوده شهر کرمان با توجه به زلزله خیز بودن کرمان ضروری است.

وی با اشاره به وقوع 495زلزله از ابتدای سال تاکنون گفت: وقوع این تعداد زلزله در مقیاسهای متفاوت نشان گر این است که بناهای فرسوده و تخریبی استان نیازمند توجه ویژه هستند.

سعیدی ادامه داد: وجود گسلهای مختلف در استان تهدیدی بزرگ برای مردم استان کرمان است و نباید از این مسئله سرسری گذشت.

وی طرح مسکن مهر را یکی از مهمترین زمینه ها برای بازسازی بافت قدیم و مقاوم سازی در کرمان دانست.

وی میزان اعتبار مسکن مهر در استان کرمان را 275میلیارد تومان ذکر کرد و گفت: میزان جذب تسهیلات در استان رقم قابل توجهی است که نشان از حجم کارهای انجام شده در این حوزه است.

