به گزارش خبرگزاری مهر، بر خلاف اظهارات اولمن، سالانه هزاران دانشجوی ایرانی در مقاطع فوق لیسانس و دکتری از دانشگاههای آمریکا فارغ التحصیل می شوند که بخش بزرگی از این دانشجویان به دانشگاه استنفورد اختصاص دارد اما به نظر می آید اظهارات اولمن درباره اینکه دانشجویان ایرانی در دانشکده علوم رایانه ای دانشگاه استنفورد پذیرفته نشده و یا مورد استقبال قرار نمی گیرند، درست باشد زیرا حتی برنده مدال طلای المپیاد جهانی کامپیوتر از دانشگاه صنعتی شریف، دانشگاهی که مدیر دانشکده مهندسی الکتریک استنفورد به تازگی از آن به عنوان یکی از بهترین دانشگاههای جهان یاد کرده است، نیز نتوانسته است در برنامه دکترای این دانشکده از دانشگاه استنفورد حضور پیدا کند.

داستان از اینجا آغاز می شود که یکی از دانشجویان سال آخر در دانشگاه شریف که در مقطع فوق لیسانس رشته نرم افزار علوم رایانه ای در حال تحصیل است، به منظور دریافت پذیرش از دانشکده علوم رایانه ای دانشگاه استنفورد نامه ای را به جفری اولمن، ریاست این دانشکده ارسال کرده بود:

پروفسور اولمن عزیز:

من دانشجوی سال آخر مهندسی رایانه ای، نرم افزار در دانشگاه صنعتی شریف هستم و میانگین معدل سه ترم آخر من 17.19 از 20 بوده است. من می خواهم با توجه به این نکات که حوزه مطالعاتی شما در علوم رایانه ای حوزه ای بسیار جالب توجه به شمار می رود و تمامی تجربیات و زمینه علمی من در همین حوزه مطالعاتی بوده است، در مقطع دکترای دانشگاه استنفورد ثبت نام کنم. من تا به حال مقاله ای درباره کاهش انطباق پذیری شبکه های مغزی در نشریه Chaos منتشر کرده ام و در زمینه الگوریتم های مبتنی بر شبکه و خوشه ای مستقل مطالعاتی انجام داده ام که به تایید کنفرانس PAKDD رسیده است. در حال حاضر نیز در پروژه ای درباره بازسازی ساختار نرم افزاری فعالیت دارم.

لطف بزرگی خواهد بود اگر من را از امکان حضور در تیم تحقیقاتی خود آگاه کنید. برای ارائه اطلاعات بیشتر شرح کارهای خود را ضمیمه این نامه کرده ام و مشتاقانه در انتظار پاسخ شما خواهم بود."

و پاسخ اولمن به این نامه:

"شما باید این مطالب را مطالعه کنید (اولمن لینکی از وب سایت شخصی خود را برای این دانشجو ارسال کرده است که در آن به شرح پاسخهایی پرداخته است که به قول خود به سوالهای احمقانه دانشجویان می دهد.) و در ادامه می گوید:

و حتی اگر در جایگاهی قرار داشتم که می توانستم کمک کنم، به دانشجویان ایرانی کمکی نمی کردم تا زمانی که ایران اسرائیل را به رسمیت شناخته و به آن احترام بگذارد! در صورتی که ایرانی ها می خواهند از مزایای استنفورد و دیگر دانشگاه های آمریکایی بهره ببرند، باید به ارزشهایی که ما در آمریکا داریم احترام بگذارند!"

در پی پاسخ تند و تبعیض آمیز این استاد دانشگاه، شورای ملی ایران و آمریکا و سازمان دانشجویان ایرانی در دانشگاه کورنل با ارسال نامه ای به رئیس دانشگاه استنفورد، خشم خود را اعلام کرده و بیان کردند این اظهارات تبعیض آمیز اعتبار و آبروی دانشگاه استنفورد را زیر سوال برده است.

از سویی دیگر سخنگوی دانشگاه استنفورد اعلام کرد آقای اولمن در روند پذیرش دانشجویان هیچ مسئولیتی ندارد و نماینده دانشگاه استنفورد نیست وی تنها نظرات شخصی خود را بیان کرده و ما هیچ حرف دیگری درباره این موضوع نداریم.

همچنین اولمن در پی شنیدن اعتراضاتی که به نامه اش وارد شده بود، در مصاحبه ای با تایید اینکه چنین نامه ای را نوشته، اظهارات گروه های معترض را مسخره خوانده و مدعی شده است که تنها قصد بیان دیدگاه های سیاسی شخصی خود را درباره عملکرد دولت ایران داشته است و اینکه مردم ایران باید بدانند در صورتی که دولت ایران در عملکرد خود تغییری ایجاد نکند، هیچکس با آنها به مهربانی رفتار نخواهد کرد!