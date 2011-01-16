آیت ‌الله نوری همدانی به آذربایجان غربی سفر می کند

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، ابراهیم فتح اللهی روز یکشنبه در جلسه هماهنگی سفر آیت‌ الله نوری‌همدانی به آذربایجان غربی با اشاره به اینکه حضور این عالم ربانی در آذربایجان غربی سبب تقویت موسسات دینی و فرهنگی شده و در ارتقای تفکر دینی و مذهبی استان اثرگذار خواهد بود، افزود: حضور یکی از مراجع تقلید در استان سطح معنوی و فرهنگی جامعه را ارتقا داده و زمینه رشد فرهنگی جامعه را فراهم می‌کند.

وی با اشاره به برنامه‌های پیش ‌بینی شده در سفر آیت ‌الله نوری‌همدانی به آذربایجان غربی، بیان داشت: وی در طول این سفر ضمن حضور در شهرهای ارومیه، خوی و میاندوآب، با علما و روحانیان، خانواده های شهدا و ایثارگران، مسئولان دستگاههای اجرایی و قشرهای مختلف مردم استان دیدار می‌کند.

معاون سیاسی اجتماعی استاندار آذربایجان غربی اظهار داشت: دیدار با دانشجویان و فرهنگیان، نخبگان و برجستگان علمی، دیدار با اصناف، دیدار با علما و روحانیان اهل تشیع و تسنن و حضور در کنگره بین المللی حضرت زینب از دیگر برنامه‌های سفر آیت‌الله نوری ‌همدانی به آذربایجان غربی است.

چهره آذربایجان غربی از امنیتی به فرهنگی تغییر می کند

معاون سیاسی اجتماعی استاندار آذربایجان غربی همچنین با اشاره به اینکه در صدد تغییر چهره امنیتی آذربایجان غربی به فرهنگی از طریق اجرای برنامه های فرهنگی ملی و بین المللی هستیم، افزود: ایجاد نهضت فرهنگی در استان از اولویتهای مهم بوده که طی ماههای اخیر با برگزاری برنامه های مختلف فرهنگی و ورزشی در این راستا گامهای مهمی برداشته شده است.

فتح اللهی خاطر نشان کرد: آذربایجان غربی با برخورداری از سابقه مهم تاریخی و همچنین شخصیتهای بزرگ دینی، علمی و ادبی از ظرفیت های زیادی در حوزه های فرهنگی برخوردار بوده که می توان با شناسایی و معرفی این ظرفیتها، شهر ارومیه را به عنوان شهر فرهنگی بین المللی مطرح کرد.

وی برگزاری مسابقات والیبال جام مردان آسیا، کنگره بین المللی شمس تبریزی، کنگره بین المللی شعر ترکی رضوی، کنگره بین المللی شعرمقاومت اسلامی، مراسم ویژه گرامیداشت هفته دفاع مقدس، اجلاس اقتصادی با استانهای مرزی ترکیه را از مهمترین برنامه ها در راستای توسعه فرهنگی طی چند ماه گذشته در استان دانست.

این مقام مسئول از برگزاری چهار برنامه مهم فرهنگی طی روزهای آتی در استان خبر داد و بیان داشت: در روزهای آتی با سفر آیت الله نوری همدانی به آذربایجان غربی این برنامه های آغاز شده و پس از آن روز دوم بهمن مراسم ویژه ای در راستای بزرگداشت حماسه به توپ بستن مسجد اعظم برگزار خواهد شد.

فتح اللهی اظهار داشت: برگزاری کنگره بین المللی حضرت زینب (س) و همچنین گرامیداشت شهدای حادثه تروریستی مهاباد از دیگر برنامه هایی است که با حضور مسئولان ارشد کشوری در استان برگزار خواهد شد.

وی آذربایجان را به عنوان نماد همگرایی اقوام در کشور نام برد و بیان داشت: اقوام و مذاهب مختلف با زندگی مسالمت آمیز خود نماد همبستگی ملی در کشور بوده که باید برنامه های فرهنگی در شان این نماد برگزار شود.