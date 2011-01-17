به گزارش خبرنگار مهر، بحرین، مالزی، اندونزی، آذربایجان، ترکمنستان و افغانستان کشورهای آسیایی هستند که آمادگی خود را برای شرکت در رقابت‌های بدمینتون فجر ایران اعلام کرده‌اند. در این میان حضور دو نماینده مرد از هر یک از کشورهای بحرین، مالزی و اندونزی قطعی است اما تعداد بازیکنان دیگر کشورهای آسیایی مشخص نیست ضمن اینکه احتمال افزایش نمایندگان مالزی هم وجود دارد.

تاکنون پنج بدمینتون باز اروپایی از کشورهای پرو (یک نماینده مرد)، کانادا (یک نماینده زن)، آلمان (یک نماینده زن و یک نماینده مرد) و کانادا (یک نماینده زن) نیز آمادگی خود را برای سفر به ایران اعلام کرده‎اند. ضمن اینکه قرار است برزیل با یک ورزشکار مرد در رقابت‌های فجر ایران شرکت کند.

بیست و یکمین دوره مسابقات بدمینتون بین‌المللی فجر ایران به مناسبت گرامیداشت سی و دومین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی طی روزهای 27 تا 30 بهمن‌ماه در دو بخش انفرادی و دوبل مردان و زنان در تهران برگزار می‌شود. فدراسیون بدمینتون برای این دوره از رقابت‌ها مبلغ 15 هزار دلار جایزه نقدی در نظر گرفته است.

مسابقات بدمینتون بین‌المللی دهه فجر یکی از رویدادهای ثبت شده در تقویم فدراسیون جهانی این رشته (BWF) است.