37 طرح آبخیزداری در استان بوشهر در حال اجراست

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، هوشنگ شریفی عصر یکشنبه در نشست بررسی طرح های آبخیزداری استان اظهارداشت: این طرحها شامل بندهای خاکی سنگ ملاتی و خشکه چین است که 113 میلیارد ریال برای اجرای آنها هزینه می شود.
وی با اشاره به اینکه 93 درصد اعتباراتی که پس از انقلاب اسلامی در زمینه های آبخیزداری هزینه شده مربوط به دولت نهم و دهم بوده است، افزود: از سال 84 تاکنون 200 طرح آبخیزداری با 280 میلیارد ریال اعتبار اجرا شده که سالانه از هدر رفت 50 میلیون متر مکعب آب جلوگیری می کنند.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان بوشهر از پر آب شدن چاههای آب آشامیدنی و کشاورزی منطقه تنگ ارم نیز خبرداد، گفت: بارندگیها باعث شده آب پشت هفت بند سنگ ملاتی موجود در این منطقه جمع شود و چاه هایی که خشک شده بودند پرآب شوند.
شریفی با بیان اینکه میزان فرسایش خاک در استان 15 برابر میانگین جهانی است، افزود: در حالیکه فرسایش خاک در جهان به طور متوسط دو تن در هر هکتار است این میزان در استان ما 30 تن است.
وی با بیان این که استاندار بوشهر سال آینده را سال صیانت از آب و خاک در استان معرفی کرده، ابراز امیدواری کرد: در این سال طرح های مقابله با فرسایش خاک و جلوگیری از ورود چهار میلیارد متر مکعب روان آب به دریا گسترش یابد.
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