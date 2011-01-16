37 طرح آبخیزداری در استان بوشهر در حال اجراست

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، هوشنگ شریفی عصر یکشنبه در نشست بررسی طرح های آبخیزداری استان اظهارداشت: این طرحها شامل بندهای خاکی سنگ ملاتی و خشکه چین است که 113 میلیارد ریال برای اجرای آنها هزینه می شود .

وی با اشاره به اینکه 93 درصد اعتباراتی که پس از انقلاب اسلامی در زمینه های آبخیزداری هزینه شده مربوط به دولت نهم و دهم بوده است، افزود: از سال 84 تاکنون 200 طرح آبخیزداری با 280 میلیارد ریال اعتبار اجرا شده که سالانه از هدر رفت 50 میلیون متر مکعب آب جلوگیری می کنند .

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان بوشهر از پر آب شدن چاههای آب آشامیدنی و کشاورزی منطقه تنگ ارم نیز خبرداد، گفت: بارندگیها باعث شده آب پشت هفت بند سنگ ملاتی موجود در این منطقه جمع شود و چاه هایی که خشک شده بودند پرآب شوند .

شریفی با بیان اینکه میزان فرسایش خاک در استان 15 برابر میانگین جهانی است، افزود: در حالیکه فرسایش خاک در جهان به طور متوسط دو تن در هر هکتار است این میزان در استان ما 30 تن است .