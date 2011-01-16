740 اثر به دبیرخانه نخستین کنگره حضرت زینب (س) ارسال شد

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، یوسف شاکری ظهر یکشنبه در نشست خبری که در سالن جلسات سپاه شهدای آذربایجان غربی برگزار شد، اظهار داشت: این آثار در بخش ‌های مختلف از جمله وبلاگ ‌نویسی، مقاله، اثر هنری، انشا و شعر به دبیرخانه این کنگره ارسال شده است.

وی ادامه داد: 275 مورد از این آثار مقاله، 108 اثر در حوزه شعر، 94 اثر هنری، 24 وبلاگ، 176 اثر انشا است که از 31 استان کشور به دبیر خانه ارسال شده اند.

شاکری با بیان اینکه در این راستا در 18 محور فراخوان ارائه شده، خاطرنشان کرد: بیشترین آثار ارسالی به دبیرخانه جشنواره به ترتیب از استان‌های آذربایجان غربی، خراسان، اصفهان، مازندران و استان گلستان است.

این مقام مسئول با اشاره به اهداف اجرای این طرح، افزود: تبیین جایگاه معنوی حضرت زینب (س) در جهان اسلام در دو بخش آثار هنری و مکتوب توسط سپاه شهدای آذربایجان غربی در این کنگره برگزار می‌شود.

شاکری خاطرنشان کرد: پس از بررسی آثار ارسالی، 14 اثر در بخش مقاله، شش اثر در بخش هنری، سه اثر در بخش وبلاگ ‌نویسی، سه قطعه شعر ادبی و 10 انشا و نقاشی برتر به عنوان آثار منتخب انتخاب شده ‌اند.

این مسئول با بیان اینکه 800 میلیون ریال برای این منظور در نظر گرفته شده، اعلام کرد: اعتبارات لازم در این زمینه اختصاص نیافته، ولی اقدامات برای برگزاری هر چه بهتر این کنگره در حال انجام است.

فرمانده سپاه شهدای آذربایجان غربی بیان داشت: محوریت آثار ادبی و هنری شامل حضرت زینب (س) و امنیت اخلاقی، حضرت زینب (س) و فعالیت اجتماعی، حضرت زینب (س) و انسان‌سازی، حضرت زینب (س) و ترویج فرهنگ ایثار است.

وی با بیان اینکه کنگره کشوری حضرت زینب (س) به میزبانی ارومیه برگزار می‌شود، ادامه داد: با برپایی کنگره کشوری حضرت زینب (س) جنبه‌های مختلف زندگی این بانوی بزرگوار به عنوان یک خواهر و زن فداکار و ایثارگر مورد بررسی قرار می‌گیرد تا فرهنگ ایثار، استقامت و پایداری در بین زنان جامعه اسلامی بیشتر از این در کشور اسلامی ایران نهادینه شود.

کنگره بین المللی حضرت زینب (س) دوم و سوم بهمن سالجاری به میزبانی شهرستان ارومیه برگزار می شود.

