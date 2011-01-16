والدین از همفکری فرزندشان در حل مشکلات استفاده کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، معصومه افسری افزود: والدین باید با فرزندان خود دوست باشند به نحوی که اعتماد فرزندان را به دست بیاوند تا آنها در هر موقعیتی، مسائل و مشکلاتشان را به والدین بگویند.

وی اظهار داشت: والدین باید برای فرزندان خود وقت اختصاصی در نظر بگیرند و توجه خاص به آنها داشته باشند به صحبتهای آنان گوش دهند، با آنها حرف بزنند و با آنها مهربان باشند.

افسری با اشاره به اینکه والدین باید به کودکان خود احترام بگذارند و آنها را دلگرم کنند، افزود: والدین می‌توانند به فرزندان نشان دهند که عشق و علاقه‌شان به آنها بی‌قید و شرط و نامحدود است و هم با کلام و هم با رفتار به فرزندان ابراز محبت کنند و به آنها نشان دهند که آنها مهم، با ارزش و دوست‌داشتنی هستند.

وی در ادامه به والدین توصیه کرد تا از فرزندان انتظارات واقع‌بینانه داشته باشند و به فرزندان خود احترام بگذارند.

کارشناس اداره روان وزارت بهداشت تصریح کرد: والدین برای اجرای روشهای تربیتی کارآمد و نیز برای برقراری ارتباط موثر با فرزندان باید جنبه‌ های شخصیتی آنها و ترتیب تولد فرزندان را در نظر داشته باشند.

وی تاکید کرد: اگر والدین مرتکب اشتباهی شدند از فرزند خود معذرت خواهی کنند و در حل مشکلاتی که با فرزندشان دارند از همفکری و نظرات او استفاده کنند و با هم مسئله فرزندشان را حل کنند.

افسری خاطرنشان کرد: مادر و پدر در حضور فرزندانشان رفتار صمیمانه و محترمانه‌ای نسبت به هم داشته باشند و همچنین فرزندان را به انجام رفتار صحیح و انجام مسئولیت‌ها و همکاری با خود تشویق کنند.