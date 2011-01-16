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۲۶ دی ۱۳۸۹، ۱۶:۴۸

یک باند قاچاق انسان در انار متلاشی شد

کرمان - خبرگزاری مهر: فرمانده نیروی انتظامی شهرستان انار از دستگیری 45 تبعه افغانی غیر مجاز در کرمان خبر داد.

سرهنگ محمد مهدوی نیا در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهارداشت: ماموران نیروی انتظامی شهرستان انار در راستای برخورد با اتباع بیگانه غیر مجاز و قاچاق انسان روز گذشته موفق شدند یک باند قاچاق انسان که قصد انتقال تعدادی از اتباع بیگانه به تهران داشتند شناسایی و متلاشی کنند.

وی افزود: در این عملیات 45 افغانی دستگیر و تحویل اردوگاه مراقبتی برای طرد کشور داده شدند.

فرمانده نیروی انتظامی انار افزود: در این خصوص چهار قاچاقچی دستگیر و چهار خودرو نیز توقیف شدند.

وی اضافه کرد: قاچاقچیان قصد داشتند با مخفی کردن این تعداد افغانی در چهار خودرو آنها را از زاهدان به تهران منتقل کنند.

سرهنگ مهدوی نیا گفت: طی سال جاری 120 تبعه خارجی دستگیر و 18 باند قاچاق در این شهرستان متلاشی شده اند.
 

کد مطلب 1233381

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