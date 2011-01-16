مالکان خودروهای شخصی 14 برابر دیگران هوا را آلوده می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس شهلا کوثری با اعلام این خبر افزود: سهم سرانه هر فرد که از وسیله نقلیه شخصی استفاده می کند در وارد کردن آلاینده به هوا 14 برابر فردی است که از وسیله نقلیه عمومی استفاده می کند.

وی گفت: استفاده از وسایل نقلیه عمومی در رفت و آمدها نقش موثری در کاهش آلودگی هوا دارد.

کوثری افزود: هر فرد در زندگی خود قبل از آب و غذا به هوای سالم نیاز دارد، بنابراین ما باید اقداماتی انجام دهیم تا حجم آلاینده هایی که وارد هوا می شود، کمتر شود.

وی با اشاره به اینکه 25 تا 30 دی ماه به عنوان هفته هوای پاک نام گذاری شده است، اظهار داشت: همه افراد به نوبه خود می توانند با استفاده از خودروی عمومی یا دوچرخه در رفت و آمدها در جلوگیری از آلودگی هوا نقش ایفا کنند.