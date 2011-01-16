70 درصد مشترکان برق گلستان الگوی مصرف را رعایت می کنند

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، قاسم شهابی ظهر یکشنبه در نشست این شرکت افزود: با این توصیف مشترکانی که الگوی مصرف را رعایت کنند افزایش قیمتی کمتر از ۴۰ هزار ریال را متوجه خود خواهند دید.

وی با اظهار خشنودی از روند اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در بخش برق افزود: اطلاع رسانی، پاسخگویی درست، نظارت دقیق و آموزش کارکنان از جمله محورهایی هستند که نسبت به آنها توجه ویژه ای داشته ایم چرا که صنعت برق با بیش از ۹۹ درصد از افراد جامعه در ارتباط است و این نشان دهنده گستردگی و اهمیت فعالیت در این صنعت است.

شهابی هدف از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها را رفاه حال مشترکان دانست و تأکید کرد هدف از اجرای این قانون اصلاح و مدیریت مصرف برق توسط مشترکان است.

مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان در ادامه افزود: با اجرای این طرح مشترکان می توانند با انجام فعالیت های بسیار ساده، هزینه برق مصرفی خود را کاهش دهند به طوری که مشترکان با صرفه جویی ۱۰ درصدی در مصرف، شاهد کاهش هزینه ۲۰ تا ۳۰ درصدی خواهند بود که این رقم در بخش تجاری بیش از ۳۰ درصد نیز خواهد بود.

وی گفت: تنها مصارف مربوط به بعد از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها که از تاریخ ۲۸/۹/۸۹ به بعد هستند مشمول نرخهای جدید خواهند بود و مصارف قبل از تاریخ مذکور با نرخها قبلی و روش محاسبه گذشته محاسبه خواهند شد .