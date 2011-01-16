ایجاد کانون های فرهنگی هنری در 25 درصد مساجد کشور

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی ملا نوری در دیدار مدیران منتخب کانون های تخصصی فرهنگی و هنری مساجد مازندران در ساری اظهار داشت: در حال حاضر 72 هزار مسجد در سراسر کشور وجود دارد که تنها 9 هزار کانون فرهنگی و هنری در این مساجد راه اندازی شده است.

وی اظهارداشت: تا پایان برنامه پنجم توسعه ، دولت 25 درصد مساجد کشور که فاقد کانونهای فرهنگی و هنری هستند را توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به این کانونها تجهیز و راه اندازی می کند.

مدیر کل کانونهای تخصصی ستاد عالی مساجد کشور با اعلام اینکه تاکنون 250 کانون فرهنگی و هنری در مساجد مازندران راه اندازی شده است بیان داشت: طبق برنامه پیش بینی شده تا پایان امسال این کانونها به 500 کانون افزایش می یابد.

ملا نوری با تاکید بر اشاعه فرهنگ قرآن خوانی و نهادینه شدن فرهنگ جهاد و شهادت در جامعه گفت: بعد از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی مسائل فرهنگی در کشور با فراز و نشیب های زیادی بویژه در روستاها همراه بود اما بحمدالله امروز بستر و زیر ساختارهای فرهنگی با همت دولت خدمتگزار در جامعه مهیا شده است.

وی ابراز امیدواری کرد از سال آینده توسط کانونهای تخصصی ستاد عالی مساجد کشور برنامه های در بخش های امور فرهنگی، هنری، پژوهشی، تفسیر قرآن و چاپ و انتشار کتابهای مرتبط با مفاهیم و تفسیر قرآنی برگزار خواهد شد.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران در سخنانی از مساجد به عنوان سنگر اسلام و ترویج و اشاعه احکام الهی یاد کرد و گفت: رهبر معظم انقلاب اسلامی در نوزدهمین اجلاس نماز که در بیرجند برگزار شد در پیامی بحث مسجد محوری را مورد تاکید قرار دادند.

حجت الاسلام عباس علی ابراهیمی افزود: به رغم تهاجمات و ناتو فرهنگی دشمنان انقلاب و نظام اسلامی که هدف شوم شیطانی آنان منحرف کردن نوجوانان و نوجوانان است ، موظف هستیم در برابر این توطئه ها ایستادگی کنیم.

وی اظهارداشت: با ایجاد و توسعه کانونهای فرهنگی و هنری در سطح مساجد و تدریس مفاهیم قرآنی و سیره نبوی در این کانونها می توان جوانان را جذب کانونها نموده و از خطراتی که قشر جوان ما را تهدید می کند به شدت مقابله کرد.

وی بیان داشت: برای مقابله با تهاجم فرهنگی و ناتو فرهنگی دشمنان، این اداره کل طرحهای آموزشی و پژوهشی و برگزاری کلاسهای قرآنی تحت عنوان عترت ، آموزش جنگ نرم ، وبلاک نویسی و برگزاری جشنواره های فرهنگی و هنری را برگزار می کند.

وی با اعلام اینکه هم اکنون 238 کانون فرهنگی و هنری بصورت رسمی در مساجد استان فعالیت دارند گفت: در مازندران بیش از سه هزار مسجد وجود دارد که برخی از این مساجد فاقد امام جماعت هستند.

