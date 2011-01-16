افزایش مصرف CNG با کاهش ذخیره بنزین کارتهای سوخت

به گزارش خبرگزاری مهر، علی ربیعی با بیان اینکه در سه هفته نخست اجرای قانون هدفمندی یارانه ها مصرف روزانه بنزین به 55 میلیون لیتر و مصرف گازوئیل به 45 میلیون لیتر و مصرف سی.ان.جی هم حدود 30 تا 40 درصد کاهش یافته است، گفت: در صورت ادامه این روند کاهشی، مصرف حاملهای مختلف انرژی در ایران به استاندارد جهانی نزدیک می شود.

معاون صنایع و انرژی ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت با اعلام اینکه پیش بینی می شود با کاهش ذخیره بنزین 100 تومانی در کارتهای سوخت مصرف CNG افزایش یابد، تصریح کرد: این کاهش مصرف فرآورده های نفتی به دنبال اعمال برخی از عوامل مدیریتی با مشارکت مردم حاصل شده است.

وی از برنامه گسترده که دولت برای جایگزینی خودروهای فرسوده به عنوان یکی از عمده ترین دلایل کاهش مصرف حاملهای انرژی به ویژه بنزین و گازوئیل یاد کرد و افزود: ب اساس آمارهای موجود موجود خودروهای فرسوده به طور متوسط در هر 100 کیلومتر حدود 15 لیتر بنزین مصرف می کنند، این در حالی است که متوسط مصرف خودروهای تولید داخل حدود 5/7 تا 8 لیتر است.

این مقام مسئول با اشاره به سیاستهای دولت برای کاهش مصرف سوخت در خودروهای تولید داخل، بیان کرد: متوسط مصرف سوخت خودروهای تولید داخل در یک برنامه کوتاه مدت از 10 لیتر در 100 کیلومتر به 5/7 تا 8 لیتر کاهش یافته که تا پایان برنامه پنجم به حدود 6 لیتر خواهد رسید.

معاون ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور با بیان اینکه در سالهای اخیر تعداد اتوبوسهای درون شهری از حدود 13 هزار به 27 هزار دستگاه افزایش یافته و تعداد تاکسی ها هم با افزایشی دو برابری به 300 هزار دستگاه رسیده است، اعلام کرد: دولت از چند سال قبل برنامه زمان بندی را برای وزرات نفت تدوین کرده تا بر اساس آن بنزین و گازوئیل تولید شده در پالایشگاههای داخلی به سطح مطلوبی از کیفیت برسد.

ربیعی با بیان اینکه به دلیل تفاوت زمان ساخت پالایشگاهها و فنآوریهای پالایش نفت در شرایط فعلی بنزین و گازوئیل از کیفیت یکسانی در سطح کشور برخوردار نیست، گفت: پیش بینی می شود با بهره برداری از طرحهای جدید پالایشگاهی کیفیت بنزین تولید داخلی بهبود یابد.