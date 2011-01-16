دزدان دریایی محموله شیمیایی کره جنوبی را ربودند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، این کشتی از امارات عازم سریلانکا بود که در دریای سرخ با حمله دزدان دریایی روبرو شد.

این کشتی حاوی 11 هزار و 500 تن مواد شیمیایی بود و بر روی آن هشت خدمه کره ای، 11 میانماری و دو اندونزیایی حضور داشتند.

دزدان دریایی در حالی این کشتی کره ای را ربودند که دو ماه قبل نفتکشی کره ای را که در حدود هفت ماه در اختیار آنها بود، آزاد کردند.

دزدان دریایی مستقر در این منطقه که عمده فعالیت آنها در خلیج عدن و سواحل سومالی است مدتهاست که دست به حمله به کشتی های باری که از این منطقه عبور می کنند می زنند و با وجود آنکه چندین کشور، ناوهایی را برای مقابله با پدیده دزدی دریایی به این منطقه اعزام کرده اند، اما هنوز این پدیده ادامه دارد.

در همین رابطه چندی پیش، چین خواستار ایجاد یک پایگاه دریایی در خلیج عدن برای مقابله با پدیده دزدی دریایی شده بود.