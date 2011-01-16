90 درصد سیگاریها از نوجوانی گرفتار شده اند

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر حسن آذری پور اظهار داشت: آگاهی داشتن در مورد سیگار نمی‌تواند مانع از ابتلای نوجوانان به آن شود و ایجاد نگرش و مهارت برای مقاومت در برابر وسوسه یا تعارف استعمال سیگار در نوجوانان ضرورت دارد.

وی افزود: علاوه بر آموزشی که برای پیشگیری از ابتلای نوجوانان به مصرف سیگار و سایر مواد دخانی وجود دارد، باید به تأثیر آموزش و ماندگاری آموخته‌ها در ذهن مخاطبان و مطابقت آموزش‌ها، با الگوهای فرهنگی حاکم بر گروه‌های هدف نیز توجه نمود و اشاره به تأثیر طولانی مدت سیگار بر سلامت جسمی به تنهایی مانع از آغاز مصرف سیگار توسط نوجوانان نمی‌شود.

آذری پور تاکید کرد: نوجوانان تحت تاثیر تبلیغات صنعت دخانیات، مصرف سیگار و سایر مواد دخانی را عامل جذابیت، آزادی، رهایی، هوش و زیبایی می‌دانند و فکر می‌کنند همه همسالان آنها سیگاری هستند.

به گفته عضو کمیسیون سیاستگذاری کنترل دخانیات، فشار همسالان در کنار تبلیغات صنعت دخانیات موجب آغاز و تداوم مصرف سیگار توسط نوجوانان می‌گردد.

وی درباره ترویج زندگی عاری از دخانیات در بین نوجوانان گفت: در طراحی فرآیند آموزشی برای ترویج زندگی عاری از دخانیات در بین نوجوانان باید نگرشهای منفی نوجوانان را به استعمال دخانیات تقویت کرده و مهارت مقاومت در برابر فشار همسالان سیگار را در نوجوانان ایجاد کنیم.

آذری پور با اشاره به اینکه برای شروع استعمال دخانیات، طیفی از فاکتورها شامل فاکتورهای فردی، فرهنگی، اجتماعی و محیطی دخیل هستند، تصریح کرد: استعمال مداوم سیگار در یک فرد جوان تنها یک اتفاق نیست بلکه مجموعه‌ای از مراحلی است که از نوجوانی به صورت مصرف تفریحی و تفننی آغاز شده و به سمت استعمال مداوم و اعتیاد به مواد دخانی در بزرگسالی هدایت می‌شود.