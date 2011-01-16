امضای چندین تفاهمنامه بین استاندار کرمانشاه و مقامات اقلیم کردستان عراق

به گزارش خبرگزاری مهر در کرمانشاه، درجریان این سفر یادداشت تفاهمی جهت گسترش همکاری های دوجانبه به امضای استانداران کرمانشاه و سلیمانیه رسید.

سید دادوش هاشمی استانداری کرمانشاه در آخرین روز از سفر خود به اقلیم کردستان عراق که بنا به دعوت بهروز محمد صالح" استاندار استان سلیمانیه" به منظور گسترش همکاریهای اقتصادی، اجتماعی، فنی و مهندسی، فرهنگی و پیگیری مصوبات قبلی انجام شد، مسایل مورد علاقه با حضور نماینده سرکنسولگری جمهوری اسلا می ایران در سلیمانیه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و طرفین ضمن تاکید بر ارتقاء سطح روابط طرفین "یادداشت تفاهمی" در20 بند به امضای استاندار کرمانشاه و استاندار سلیمانیه قرار گرفت.

متن این تفاهم نامه به شرح ذیل می باشد:

1-بمنظور روان سازی و تسهیل در امر مبادلات تجاری در بازارچه های مرزی دو طرف( تیله کوه ؛شوشمی ، شیخ صالح ( سرتک ) و پرویز خان )، تفاهم گردید که تجهیزات و امکانات ایجاد شده در اسرع وقت راه اندازی و بهره برداری گردد و سایر امکانات مورد نیاز از قبیل گمرکی، قرنطینه، پارکینگ، آماده سازی و توسعه فضاى بازارچه و ایجاد زیر ساختها برابر برنامه زمانبندی مشخص، احداث و فراهم گردد.

2-با توجه به تقاضای اقلیم کردستان جهت آب مورد نیاز بازارچه پرویزخان ( که در حال حاضر توسط تانکر تأمین می گردد ) و تأمین برق مورد نیاز بازارچه های پرویزخان، شوشمی و شیخ صله، توسط استان کرمانشاه مقرر گردید پس از اعلام مقدارآب و برق مورد نیاز توسط نماینده اقلیم کردستان، موضوع بررسی و متعاقباً تعیین تکلیف گردد .

3- پیرو تفاهم نامه قبلی در خصوص معرفی مدیر و نماینده تام الاختیار جهت بازارچه های مرزی طرفین، مقرر شد حداکثر ظرف مدت یکماه طرفین نسبت به معرفی مدیر و نماینده تام الاختیار در بازارچه های شوشمی و شیخ صله ( که تاکنون انجام نشده ) اقدام نمایند .

4- تشکیل کمیته مشترک بین نمایندگان دانشگاه سلیمانیه و نمایندگان دانشگاه های کرمانشاه به منظور اجرایی نمودن فعالیت های ذیل الذکر :

الف) بخش آموزش :

دوره کارشناسی : دانشگاه های کرمانشاه آمادگی خود را برای پذیرش تعدادی دانشجو در رشته های مورد نیاز دانشگاه سلیمانیه در مقطع کارشناسی برابر ضوابط آیین نامه اعلام نمودند .

دوره کارشناسی ارشد و دکترای حرفه ای ( پزشکی، پیراپزشکی و...)

کارشناسی ارشد : میکروب شناسی، آناتومی، ایمونولژی، بهداشت محیط، فیزیک پزشکی و پزشکی هسته ای.

دکترا : دارو سازی، پزشکی عمومی، پرستاری، دندانپزشکی، بهداشت.

دکترای تخصصی : ایمنی داروها، فارماکونوتیک ...

1- Drug Analysis

2- Herbal Drug

3- ImmunoChemistry

4- Molecular Genetic Of Diseases

5-Stem Cell Reseirch

تبصره : شروع تحصیل دانشجویان پس از اخذ مجوز از وزارت خانه های مربوطه در هر دو دانشگاه در پاییز سال 1390 و 2011 میلادی خواهد بود.

دانشگاه های کرمانشاه آمادگی خود را برای پذیرفتن دانشجو در مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا در تخصص های ذیل اعلام آمادگی نمودند .

1-کشاورزی

2-زبان و ادبیات فارسی

3-سایر رشته های موجود در دانشگاه برابر ضوابط پذیرش دانشجویان خارجی خواهد بود

ب) پژوهش

مقرر شد کمیته مشترک در بین دانشگاه سلیمانیه و دانشگاه های کرمانشاه پس از انجام فراخوان در دانشگاه ها و مشخص شدن زمینه های همکاری مشترک پژوهشی، نسبت به عقد قرارداد اقدام نمایند.

ج) تبادل دانشجو

1-طرفین جهت بازدید گروه های دانشجویی و اعضاء هیئت علمی برای آشنایی با توانمندی های علمی و فرهنگی و ورزش یکدیگر توافق نمودند.

2- مقرر شد یک گروه 20 نفره از اساتید و کادر هیئت علمی دانشگاه سلیمانیه در اردیبهشت ماه سال 1390 مطابق با ماه چهارم میلادی میهمان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه باشند .

3- همچنین مقرر شد یک گروه 20 نفره از اساتید و کادر هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در خرداد ماه سال 1390 مطابق با ماه پنجم میلادی میهمان دانشگاه سلیمانیه باشند .

4-دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه اعلام آمادگی نمودند برای دانشجویان رشته پرستاری دوره های کوتاه مدت 2 تا 3 هفته ای را در کرمانشاه به اجرا درآورند.

تبصره : دانشگاه سلیمانیه اسامی دانشجویان مورد نظر خود را یکماه زودتر از طریق وابستگی فرهنگی سرکنسولگری ایران در سلیمانیه به دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه اعلام نماید.

5- دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه آمادگی خود را برای تأسیس شاخه پزشکی این دانشگاه در دانشگاه سلیمانیه مشروط به اخذ مجوزهای لازم از سوی هردو دانشگاه از وزارتهای مرتبط اعلام نمود .

د) کمیته اجرایی :

به منظور اجرایی شدن فرایند توافقات این تفاهم نامه افراد ذیل الذکر جهت پیگیری مفاد این تفاهم نامه معرفی گردیدند .

دکتر خسرو عبدالله رشید استادیار و مدیر روابط بین الملل دانشگاه سلیمانیه .

دکتر فرشید نجفی معاون پژوهش دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه .

دکتر حسین بنکدار مدیر کل روابط بین الملل دانشگاه رازی کرمانشاه .

این توافق نامه در 2 نسخه و به زبانهای کردی و فارسی در تاریخ 22/10/89 – 12/1/2011 تهیه و بمدت 3 سال مورد توافق طرفین قرار میگیرد . و در صورت توافق مجدد قابل تمدید خواهد بود .

ه) بیماران از استان سلیمانیه از مرز کرمانشاه تحویل دانشگاه علوم پزشکی خواهد شد.تا پس از انتقال به کرمانشاه و درمان بیمار مجدداً در مرز تحویل نماینده استان سلیمانیه داده شود و قیمت ارائه خدمات توسط دوطرف توافق خواهد شد.

و)تبادل پزشکان و پرسنل توسط دو استان در رشته های مختلف.

ز)نماینده دکتر ریکوت برای دیدن امکانات و تسهیلات بیمارستانی و نهایی کردن قیمت ها تا آخر فروردین1390مطابق ماه سوم 2011 به کرمانشاه اعزام خواهد شد .

5- سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمانشاه

الف )جهت آموزش تخصصی بخش کشاورزی و همچنین صدور خدمات فنی و مهندسی کشاورزی به استان سلیمانیه آماده پذیرش هر ماه 15 تا 20 نفر از پرسنل سازمان کشاورزی سلیمانیه و کشاورزان پیشرو آن استان جهت دوره آموزش یک هفته ای در زمینه های باغبانی، شیلات، ترویج، دامپروری ؛محصولات خارج از فصل ( گلخانه ای ) و قارچ پرورشی به صورت عملی و تئوری می باشد .

ب) این سازمان آماده برگزاری تور های تخصصی سیاحتی کشاورزی جهت بازدید از پروژهها و توانایی های جمهوری اسلامی ایران توسط کارشناسان مسئولین و دانشجویان بخش تخصصی کشاورزی و دامپروری استان سلیمانیه را دارد .

ج) سازمان نظام مهندسی کشاورزی استان آمادگی خودرا جهت تشکیل شرکتهای کشت و صنعت اعلام می نماید و سازمان مذکور نیروی انسانی متخصص و ماشین آلات بذر و نهاده ها را تأمین و استان سلیمانیه زمین و آب مورد نیاز طرح را تأمین نماید که میزان سهم طرفین بر اساس قانون سرمایه گذاری اقلیم کردستان تنظیم خواهد شد مشخص می گردد .

د) توافق گردید در زمینه اجرای پروژه های آبیاری تحت فشار ، باغبانی ،کشاورزی ، دامپروری ، ترویج و تهیه نهاده های کشاورزی ( کود – سم – بذر و ماشین آلات) مورد نظر طرفین همکاری های لازم را بعمل آورند و مقرر شد سازمان کشاورزی هردو طرف در اسرع وقت نشست مشترکی جهت پیگیری و اجرایی نمودن توافق فوق داشته باشند .

6) با عنایت به تأسیس واحدهای تولیدی توسط سرمایه گذاران استان کرمانشاه در سلیمانیه و از آنجا که بعضاً مشاهده میشود ماشین آلات اینگونه واحدها که عمدتاً ساخت ایران میباشد جهت تعمیرات و انجام سرویسهای سالیانه نیاز به حمل به ایران را دارد گمرک سلیمانیه همکاری لازم را جهت امکان حمل اینگونه ماشین الات و مواد اولیه مورد نیاز کارخانه را فراهم نماید .

7) با عنایت به آمادگی شرکت شهرکهای صنعتی استان کرمانشاه برای انتقال دانش فنی و تجربیات در طراحی ،احداث شهرکهای صنعتی مشترک در نقطه مرزی بین دو استان ، مقررگردید استانداری سلیمانیه شرایط همکاری دراین زمینه را فراهم نماید.

8) با توجه به ظرفیت های ویژه پروازی فرودگاه کرمانشاه و برقراری پروازهای روزانه به اکثر مراکز استانهای کشور و اخذ مجوز خط پروازی کرمانشاه به سلیمانیه از طرف استانداری کرمانشاه از مقامات مرکزی جمهوری اسلامی ایران مقررشد استانداری سلیمانیه برای اخذ مجوزهای لازم اقدام مقتضی را حداکثر ظرف مدت یک ماه به عمل آورند .

9) مقرر گردید گمرک سلیمانیه از تاریخ 25/10/89 برابر با 15/1/2011 میلادی تشریفات شماره گذاری خودرو های سواری از مرز پرویزخان را انجام دهد.

10) استانداری سلیمانیه و کرمانشاه حمایت خودرااز تشکیل شرکت مشترک حمل و نقل گرمیان و کرمانشاه به منظور رفع تردد بونکرهای حمل سیمان تولید کارخانه سامان کرمانشاه به تعداد روزانه 300 کامیون ایرانی و 300 کامیون عراقی را بعمل می آورند.

11) با توجه به برگزاری نمایشگاه توانمندیهای جمهوری اسلامی ایران با محوریت استان کرمانشاه از 27 بهمن لغایت 30 بهمن ماه 1389 در شهر سلیمانیه ،مقررشد استانداری سلیمانیه همکاری لازم را درخصوص تسهیل درتردد ، امور گمرکی، امکانات نمایشگاهی، امنیت، تبلیغات و... را فراهم آورد .

12)مقرر گردیداستانداری سلیمانیه نسبت به ایجادشعبه بانک ملت درسلیمانیه هماهنگی لازم را بعمل آورد.

13)استانداری کرمانشاه آمادگی خودرا در خصوص برگزاری نمایشگاه های اختصاصی توانمندی جمهوری اسلامی ایران در کلیه شهرهای استان سلیمانیه اعلام می نماید .

14) مقرر گردید شرکت بیمه آسیا و مدیر کل شعب مرکزی بانکهای سلیمانیه و عضو هیئت صادر کننده مجوز فعالیت بیمه ها در اقلیم کردستان:

الف) نسبت به ایجاد وتأسیس شعب و نمایندگی های بیمه آسیا به منظور ارائه پوشش ها و خدمات بیمه ای در زمینه بیمه های اموال ، اشخاص ، و مسئولیت و تمام بیمه های رایج بین المللی و قبول اتکایی و صدور و پرداخت خسارت ، همکاری و مساعدت لازم بعمل آید .

ب) بیمه آسیا اقدام لازم جهت استقرار شعب ونمایندگی های خود در اقلیم کردستان بعمل آورد .

ج) هیئت صادر کننده مجوز فعالیت بیمه ها در اقلیم کردستان و سایر مراجع مربوطه نیز در اقلیم کردستان همکاری و هماهنگی همه جانبه ای را با شرکت بیمه آسیا جهت تحقق مفاد این تفاهم نامه بعمل آورند.

15) طرفین تفاهم نمودند حمایت و همکاری لازم را در جهت تسهیل در تردد مرزهای پرویزخان، شوشمی ، شیخ صالح و تیله کوه به صورت برگ تردد و گذرنامه بعمل آورند.

16) قرر گردید جهت صادرات محصولات به اقلیم کردستان آن دسته از کالاهایی که نیاز به آزمایش دارند مستقیم به انبار صاحب کالا به هیچ وجه در مرز متوقف نگردد و پس از انجام آزمایشات لازم و مجوز ترخیص کالا از انبار خارج گردد .

17) طرفین توافق کردند که مرز شوشمی علاوه بر پنج روز اول هفته در روزهای بنجشنبه نیز هر از ساعت 8 صبح تا 18 عصر بدون وقفه باز باشد .

18) طرفین توافق کردند ظرف مدت دو ماه مشکلات بازارجه کوله بری تیله کوه حل و راه اندازی شود .

19) دو طرف بر اجرایی نمودن کلیه بندهای عملیاتی نشده یادداشت تفاهم میان دو استان مورخ 11/2/89 تأکید نمودند .

20 ) استانداری سلیمانیه و کرمانشاه حمایت خودرا از بازرگانانی که به منظور کاهش ترافیک تردد تانکرهای حامل سوخت در مرز پرویزخان ، به شیوه جدید بعمل می آورند.