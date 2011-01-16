برنامه های بزرگداشت دهه فجر آذربایجان غربی تشریح شد

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، حجت الاسلام عبدالرحیم نیساری بعد از ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران افتتاح 250 واحدمسکن مددجویی، اهدای یک هزار جهیزیه به خانواده های مددجو، توزیع 20 هزار بسته بهداشتی در مناطق محروم، برگزاری 313 محفل بحث و گفتگو درباره جنگ نرم و دیگر توطئه های دشمنان و انواع برنامه های فرهنگی ، ورزشی و اجتماعی را از جمله آئینهای گرامیداشت دهه فجر استان دانست.

وی ضمن تاکید بر لزوم برگزاری شکوهمند برنامه های بزرگداشت ایام سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، اظهار داشت: در طراحی و اجرای برنامه های دهه فجر بعد مردمی و همچنین نوآوری و ابتکار مورد توجه جدی قرار گیرد.