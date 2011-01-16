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۲۶ دی ۱۳۸۹، ۱۵:۰۷

حضور بهبهانی و نخجوانی در مجلس درخصوص سانحه هوایی / آذری ها معترضند

حضور بهبهانی و نخجوانی در مجلس درخصوص سانحه هوایی / آذری ها معترضند

کمیسیون عمران مجلس با حضور حمید بهبهانی وزیر راه و نخجوانی رئیس سازمان هواپیمایی کشور جلسه ای برای بررسی علل سقوط هواپیمای بوئینگ 727 برگزار کرد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر،جلسه کمیسیون عمران مجلس هم اکنون در محل کمیسیون تلفیق در حال برگزاری است.

در این جلسه علاوه بر اعضای کمیسیون عمران نمایندگان استان آذربایجان غربی نیز حضور دارند.

نمایندگان استان آذربایجان غربی ضمن استماع اظهارات نخجوانی در خصوص گزارش این حادثه نسبت به روند اطلاع رسانی و مدیریت وزارت راه در این حادثه معترض هستند و اعتراضات خود را در این جلسه به وزیر راه و نخجوانی رئیس سازمان هواپیمایی بیان کردند.

این جلسه هم اکنون در حال برگزاری است و تا ساعت 16 ادامه خواهد داشت.

یکی از اعتراضات نمایندگان ارومیه به رئیس سازمان هواپیمایی این است که چرا به هواپیمایی که 37 سال از عمرش گذشته اجازه پرواز داده شده است.

به گزارش مهر، هواپیمای بوئینگ 727، 19 دی ماه در مسیر تهران - ارومیه در حال پرواز بود که در نزدیکی شهر ارومیه دچار سانحه شد و 78 سرنشین آن جان باختند.

کد مطلب 1233405

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