5900 قالبباف گلستانی آموزش بهبافی فرش دیدند

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، محمد مقصودلو بعد از ظهر یکشنبه در حاشهی این کارگاه آموزشی افزود: سالهای سال بین سازما های تولیدو بازار فرش و صادرات شکافی وجود داشت و سازمانهای مرتبط را برآ داشت تا برامه ای جامع تدوین کند.

وی خاطرنشان کرد: دوره های بهبافی اهدافی نظیر افزایش سطح زندگی و منزلت شخصی، ساماندهی تولید و فراهم کردن بسترهای مناسب برای افزایش تقاضای فقرش استان، تسهیل و افزایش صادرات و ارتقای کیفیت فرش از جمله اهداف است.

وی میزان ارز آوری فرش استان را 100 هزار دلار اعلام کرد و گفت: 70 هزار دلار فرش ترکمن و مابقی سایر فرش ها است.

مقصودلو، میزان ارزش صادرات پنهان فرش استان را 150 هزار دلار اعلام کرد و گفت:این فرش به نام تجاز سایر استانها تولید می شود.

مسئول اداره فرش بازرگانی گلستان بیان داشت: زا سال 84 امور فرش به وزرات بازرگانی محول شد و اقداماتی برای آموزش فرشبافان صورت گرفت.

وی یادآورشد: این تلاش در کوتاه مدت نتیجه نمی دهد و باید بلندمدت برنامه ریزی شود و در مجموع صادرات فرش استان رشد خوبی داشته است.

وی عنوان کرد: در راستای قانون هدفمندکردن یارانه ها، بسته های حمایتی برای فرش دیده شد تا مواد اولیه خوب و مرغوب را با قیمت مناسب در اختیار بافندگان قرار داده شود.

مقصودلو، با قدردانی از زحمات استاد نیازی پدر فرش ترکمن، گفت: اولین نمایشگاه تخصصی فرش ترکمن در 27 دیماه برگزار می شود.