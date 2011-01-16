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۲۶ دی ۱۳۸۹، ۲۰:۵۸

5900 قالبباف گلستانی آموزش بهبافی فرش دیدند

5900 قالبباف گلستانی آموزش بهبافی فرش دیدند

گرگان - خبرگزاری مهر: مسئول اداره فرش سازمان بازرگانی گلستان گفت: بیش از پنج هزار و 900 بافنده فرش استان تاکنون در دوره های بهبافی فرش استان شرکت کردند.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، محمد مقصودلو بعد از ظهر یکشنبه در حاشهی این کارگاه آموزشی افزود: سالهای سال بین سازما های تولیدو بازار فرش و صادرات شکافی وجود داشت و سازمانهای مرتبط را برآ داشت تا برامه ای جامع تدوین کند.

وی خاطرنشان کرد: دوره های بهبافی اهدافی نظیر افزایش سطح زندگی و منزلت شخصی، ساماندهی تولید و فراهم کردن بسترهای مناسب برای افزایش تقاضای فقرش استان، تسهیل و افزایش صادرات و ارتقای کیفیت فرش از جمله اهداف است.
 
وی میزان ارز آوری فرش استان را 100 هزار دلار اعلام کرد و گفت: 70 هزار دلار فرش ترکمن و مابقی سایر فرش ها است.
 
مقصودلو، میزان ارزش صادرات پنهان فرش استان را 150 هزار دلار اعلام کرد و گفت:این فرش به نام تجاز سایر استانها تولید می شود.
 
مسئول اداره فرش بازرگانی گلستان بیان داشت: زا سال 84 امور فرش به وزرات بازرگانی محول شد و اقداماتی برای آموزش فرشبافان صورت گرفت.
 
وی یادآورشد: این تلاش در کوتاه مدت نتیجه نمی دهد و باید بلندمدت برنامه ریزی شود و در مجموع صادرات فرش استان رشد خوبی داشته است.
 
وی عنوان کرد: در راستای قانون هدفمندکردن یارانه ها، بسته های حمایتی برای فرش دیده شد تا مواد اولیه خوب و مرغوب را با قیمت مناسب در اختیار بافندگان قرار داده شود.
 
مقصودلو، با قدردانی از زحمات استاد نیازی پدر فرش ترکمن، گفت: اولین نمایشگاه تخصصی فرش ترکمن در 27 دیماه برگزار می شود.
کد مطلب 1233407

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