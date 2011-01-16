سهم هرمزگان از خط "محرم" کمتر از 11 درصد است

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، مهدی عباسی بعدازظهر یکشنبه در حاشیه بازدید از خط لوله انتقال آب به استان هرمزگان با اشاره به اینکه سهم آبفای استان از خط محرم 11 درصد اما میزان بهره مندی از آن حدود هشت درصد است، تصریح کرد: دلایل کاهش میزان بهره مندی استان از این خط ، عدم بهره برداری کامل از ظرفیت آن است همچنین این خط در حین اجرا توقفها و جابجاییهایی را به دلیل تاسیسات گاز پارس جنوبی عسلوئیه داشته است.

عباسی گفت: در حال حاضر شهرهای بندرلنگه به میزان 45 درصد، پارسیان 85 درصد و 23 روستا از "خط محرم" منتفع می شوند.

وی بیان داشت: ضمن اینکه آب شرب مورد نیاز این شهرستان شامل چاههای واقع در دشت بوچیر و حمیران (به میزان 20 درصد) و 35 درصد نیز از طریق آبشیرین کنها است.

عباسی در ادامه با بیان اینکه خشکسالیهای پیاپی در استان باعث کاهش سطح آبهای زیرزمینی و بیلان منفی در تمامی دشتها شده است، تصریح کرد: شرکت آب و فاضلاب استان جهت مقابله با بحران خشکسالی و عبور از آن، دو سیاست مدیریت تولید و مدیریت مصرف آب (با تضمین کیفیت و کمیت) را در اولویت برنامه های خود دارد.

وی اضافه کرد: بی شک این بحران بر میزان آبدهی چاهها و کیفیت آن به عنوان منبع تولید آب تاثیرگذار بوده است که در این راستا توانسته ایم با جایگزینی چاههای آبرسانی و استفاده از آبشیرین کنها کیفیت آب را در سطح شهرهای استان ثابت نگه داشته و حتی بهبود ببخشیم.

معاون بهره برداری آب و فاضلاب استان با اشاره به مشکل کم آبی شش شهر جدید که طی یکسال گذشته تحویل آب و فاضلاب استان شده است، گفت: شهرهای هشتبندی، سوزا، رویدر، کوشکنار، سیریک و درگهان از جمله این شهرهاست که با توجه به اقدامات صورت گرفته از سوی این مجموعه تا شش ماه آینده با حمایت دولت و تخصیص اعتبارات مورد نیاز در قالب احداث آبشیرین کن و حفر تجهیز چاههای آبرسانی معضل کم آبی آنها مرتفع خواهد شد.

عباسی افزود: با توجه به استمرار روند خشکسالی و ضرورت پیش بینی حاشیه اطمینان منابع تولید آب ،در حال حاضر تمامی شهرهای استان دارای منابع رزرو هستند.