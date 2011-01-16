  1. استانها
  2. البرز
۲۶ دی ۱۳۸۹، ۱۶:۳۰

"محمدی سیرایی" بخشدار آسارا شد

"محمدی سیرایی" بخشدار آسارا شد

کرج - خبرگزاری مهر: "محسن محمدی سیرایی" به عنوان بخشدار جدید آسارای شهرستان کرج منصوب شد.

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، محسن محمدی سیرایی به عنوان بخشدار جدید آسارا معرفی شد ضمن اینکه وی پیش از این 10سال در شهرستانهای ساوجبلاغ و طالقان به عنوان بخشدار خدمت کرده است.

بخشدار جدید آسارای کرج در مراسمی با حضور مسئولان استانی البرز شهرستان کرج معرفی شد. 

در مراسم معرفی بخشدار جدید آسارا از خدمات ابوالقاسم باقری به عنوان بخشدار سابق آسارا تقدیر و قدردانی شد ضمن اینکه باقری به مدت پنج سال عهده دار این مسئولیت بوده است.

آسارا در جاده چالوس قرار دارد و حدود 50 هزار نفر جمعیت در آن زندگی می کنند.

کد مطلب 1233410

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها