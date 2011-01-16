"محمدی سیرایی" بخشدار آسارا شد

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، محسن محمدی سیرایی به عنوان بخشدار جدید آسارا معرفی شد ضمن اینکه وی پیش از این 10سال در شهرستانهای ساوجبلاغ و طالقان به عنوان بخشدار خدمت کرده است.

بخشدار جدید آسارای کرج در مراسمی با حضور مسئولان استانی البرز شهرستان کرج معرفی شد.

در مراسم معرفی بخشدار جدید آسارا از خدمات ابوالقاسم باقری به عنوان بخشدار سابق آسارا تقدیر و قدردانی شد ضمن اینکه باقری به مدت پنج سال عهده دار این مسئولیت بوده است.

آسارا در جاده چالوس قرار دارد و حدود 50 هزار نفر جمعیت در آن زندگی می کنند.