یادواره آیت‌ الله صدوقی و یادواره شهدای روحانی یزد برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، امام جمعه یزد ظهر یکشنبه در نخستین جلسه ستاد یادواره بزرگداشت سومین شهید محراب و 148 شهید روحانی استان یزد بر کیفیت برگزاری این یادواره تاکید کرد و اظهار داشت: نقش روحانیت در عرصه مختلف انقلاب اسلامی به ویژه دفاع مقدس باید برای همگان تبیین شود.

حجت ‌الاسلام محمدعلی صدوقی افزود: با توجه به اینکه جایگاه شهید صدوقی، جایگاهی خاص و ویژه به لحاظ مرتبه علمی و مبارزات ایشان است، این یادواره نباید به نحوی برگزار شود که بحث شهدای روحانی تحت ‌الشعاع قرار گیرد.

صدوقی با اشاره به پیشنهاد سپاه الغدیر استان یزد برای برگزاری این یادواره در روزهای سوم تا پنجم اسفندماه بیان داشت: به نظر می ‌رسد اگر این یادواره در فروردین‌ماه یا 11 تیرماه که مصادف با سالروز شهادت آیت‌ الله صدوقی است، برگزار شود، مراسم پربارتری خواهد بود زیرا هنوز لازم است در بخشهای مختلف به ویژه بخشهای پژوهشی کارهای بیشتری انجام شود.

وی تاکید کرد: مراسم یادواره شهدای روحانی نباید همراه با تشریفات باشد بلکه امور فرهنگی باید مورد توجه ویژه قرار گیرد.

صدوقی از اینکه این یادواره برداشتهای سیاسی به جامعه القا کند، به شدت اعلام مخالفت کرد و افزود: در این یادواره تنها باید به معرفی شهید صدوقی و شهدای انقلاب اسلامی و دفاع مقدس و نقش روحانیت در این دفاع پرداخته شود و اجازه نخواهیم داد این مراسم هزینه تبلیغ یا تخریب حزب و گروه‌ های مختلف سیاسی باشد.