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۲۶ دی ۱۳۸۹، ۱۶:۰۴

فرماندار فهرج:

وضعیت خشکسالی در فهرج بحرانی شد

وضعیت خشکسالی در فهرج بحرانی شد

کرمان - خبرگزاری مهر: حسین زین الصالحین با اشاره به عدم بارندگی در فهرج گفت: کمبود آب و خشکسالی در سال جاری در این شهرستان به وضعیت بحرانی رسیده است.

زین الصالحین در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهارداشت: طی سالهای اخیر شاهد کاهش شدید بارندگی در فهرج بوده ایم به همین دلیل طی هفته گذشته بخش قابل توجهی از موتور پمپهای کشاورزی فهرج به مدت یک ماه خاموش شد.

وی ادامه داد: در سال جاری در فهرج بارندگی نشده و سال گذشته نیز این میزان بسیار کم بود.

وی با اشاره به اینکه ایستگاه هواشناسی در فهرج وجود ندارد گفت: به همین دلیل میزان بارندگی ثبت نشده و میزان درجه هوا نیز رسما اعلام نمی شود.

این مسئول ادامه داد: خشکسالی در کنار هجوم شنهای روان به مشکل فهرج تبدیل شده است و کشاورزی که شغل اصلی مردم این شهرستان است را تهدید می کند.

فرماندار فهرج ادامه داد: سطح آبهای زیر زمینی افت کرده و بسیاری از منابع آبی از جمله چاهها و چشمه ها و قنوات یا خشک شده اند و یا با کم آبی مواجه هستند.

وی ادامه داد: در سال جاری نیز تاکنون در این شهرستان باران نباریده است.

کد مطلب 1233415

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