به گزارش خبرگزاری مهر، ‌محمود صیدانلو مدیر کل امور فرهنگی سازمان تربیت بدنی و دبیر کمیته ورزش ستاد بزرگداشت دهه فجر انقلاب اسلامی در خصوص این جلسه گفت: در نشست امروز که با حضور اعضای این کمیته برگزار شد، برنامه‌های سازمان تربیت بدنی به مناسبت سی و دومین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی تبیین و اعلام شد.

صیدانلو با اشاره به برنامه‌های سازمان تربیت بدنی در ایام دهه فجر گفت: شرکت ورزشکاران و قهرمانان در راهپیمایی 22 بهمن، برپایی 10 ایستگاه صلواتی در مسیر راهپیمایی همراه با توزیع اقلام ورزشی با آرم دهه فجر، چاپ پوستر، بنر، تراکت و دیگر اقلام تبلیغاتی و توزیع آن در بین شرکت ‌کنندگان در راهپیمایی، برگزاری مسابقات ورزشی به مناسب این ایام، برافزاشتن بالن با شعارهای فرهنگی در محل سازمان،‌ تعیین مسیرهای مشخص برای ورزشکاران شرکت کننده در راهپیمایی و ... از مهمترین برنامه‌های سازمان تربیت بدنی در ایام دهه فجر خواهد بود.

وی همچنین افزود: بدیهی است که این قبیل اقدامات و برنامه‌ها در سایر استان‌ها نیز با کیفیتی مطلوب از سوی ادارات کل تربیت بدنی برگزار می شود.

در این جلسه همچنین مدیرکل توسعه منابع انسانی، معاون بسیج سازمان، معاون امور مالی، نماینده اداره کل روابط عمومی، نماینده امور استان‌ها، نماینده معاونت امور ورزش، نماینده تدارکات و امور پشتیبانی، نماینده معاونت امور بانوان و کارشناسان امور فرهنگی سازمان نیز حضور داشتند.