گزارش مجلس از عملکرد بخش صنعت و معدن منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس گزارش کمیسیون صنایع و معادن مجلس از عملکرد بخش صنعت ومعدن کشور طی برنامه چهارم توسعه ، رشد صادرات صنعتی کشور به‌طور متوسط سالانه معادل (33) درصد بوده که از رشد پیش‌بینی شده در برنامه چهارم توسعه معادل(8/14) درصد ، بسیار فراتر رفته و تقریبا" به 2/2 برابر رسیده است.

براساس آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران، عملکرد صادرات صنعتی کشور در چهار سال اول برنامه چهارم توسعه بیانگر روندی بسیار مطلوب و مثبت بوده است.

بررسی صادرات صنعتی در سالهای 1384 تا 1387 نشان می‌دهد که ارزش صادرات صنعتی از 7/7 میلیارد دلار در سال 84 به 8/14 میلیارد دلار در سال 87 افزایش یافته و نرخ رشد صادرات صنعتی نیز در این دوره به ترتیب معادل (7/59) درصد، (5/24 ) درصد، (20) درصد و (4/27) درصد بوده است.

این گزارش همچنین با اشاره به روند افزایشی اشتغال در بخش صنعت و معدن آورده است؛‌ روند ایجاد اشتغال صنعتی در چهار سال اول برنامه چهارم توسعه در قالب اشتغال براساس پروانه بهره‌برداری وزارت صنایع و معادن ، افزایشی بوده و طی این سالها به ترتیب معادل 121319، 126155 ، 144606 و 154906 شغل جدید صنعتی ایجاد شده است.

آمار منتشر شده حاکی از آن است که طی چهار سال اول برنامه چهارم توسعه به‌طور متوسط تقریباً نیمی‌از اهداف پیش‌بینی‌شده برنامه در زمینه ایجاد اشتغال‌صنعتی تحقق یافته است، بطوری که طبق اهداف کم‍ّی برنامه چهارم توسعه، پیش‌بینی شده بود که طی سال‌های 84 تا 87 به ترتیب 200.000، 228.000 ، 262.600 و 297400 شغل جدید صنعتی ایجاد شود. به عبارت دیگر میزان تحقق اشتغال صنعتی طی سال‌های 1384 تا 1387 به ترتیب معادل (6/60) درصد، (3/55) درصد، (55) درصد و (50) درصد بوده است.

اهداف برنامه چهارم

همچنین کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در این گزارش اعلام کرده است: 73 درصد از اهداف برنامه چهارم توسعه در خصوص نرخ رشد صنعت تحقق یافته است.

میانگین نرخ رشد بخش صنعت کشور در سه سال اجرای برنامه چهارم توسعه 2/8 درصد بوده که در مقایسه با هدفگذاری 2/11 درصدی ، نشان از تحقق 73 درصد اهداف برنامه چهارم توسعه در این زمینه دارد. طبق آمارهای بانک مرکزی ، نرخ رشد بخش صنعت طی سه سال 1384 تا 1386 به ترتیب 7 ، 5/9 و 3/8 درصد بوده است.

بهره وری

براساس گزارش کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، نرخ رشد بهره وری نیروی کار در بخش صنعت طی سالهای 1384 تا 1386 را مثبت و مطلوب ارزیابی شده است.

نرخ رشد بهره وری نیروی کار طی برنامه چهارم توسعه به طور متوسط سالانه 4/7 درصد بوده که 4/2 درصد بیشتر از میزان پیش بینی شده بود. در برنامه چهارم توسعه، نرخ رشد بهره وری نیروی کار در بخش صنعت سالانه 5 درصد پیش بینی شده بود.

کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گزارشی از عملکرد بخش صنعت در برنامه چهارم توسعه اعلام کرد: 83 درصد اهداف این برنامه در شاخص سرمایه گذاری صنعتی تحقق یافته است.



سرمایه گذاری صنعتی

براساس این گزارش سرمایه گذاری صنعتی کشوردر طول برنامه توسعه چهارم صنعتی، رشد داشته است. گزارش مجلس از عملکرد بخش صنعت ومعدن در برنامه چهارم توسعه حاکی است ؛ در سال نخست برنامه چهارم توسعه 4/56 درصد، در سال دوم 5/ 62 درصد و در سال سوم 85 درصد از اهداف پیش بینی شده برای سرمایه ‌گذاری بخش صنعت تحقق یافته است.

همچنین در سال چهارم اجرای برنامه چهارم توسعه، این میزان 27 درصد بیش از پیش بینی‌ها بوده است. حجم کل سرمایه گذاری صنعتی در نظرگرفته شده برای بخش صنعت نیز درسال 1387 معادل‌3/ 190049 میلیارد ریال بوده است.

در گزارش کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی همچنین تصریح شده است: این رشد در حالی اتفاق افتاده که براساس اطلاعات بانک مرکزی، تسهیلات اعطایی بانکها به بخش صنعت طی سالهای 1384 تا 1387 سیر نزولی داشته است.

تسهیلات اعطایی به بخش صنعت و معدن

در همین حال، تسهیلات پیش بینی شده برای واگذاری به بخش صنعت و معدن از سوی بانکها در برنامه چهارم توسعه تحقق نیافته است. بر اساس گزارش کمیسیون صنایع و معادن مجلس، در طول برنامه چهارم سهم بخش صنعت از تسهیلات بانکها سیر نزولی داشته است.

سهم بخش صنعت از تسهیلات بانکی طی سالهای 1384 تا 1387 به ترتیب 1/32 درصد ، 7/27 درصد، 2/28 درصد و 1/8 درصد بوده است. سیر نزولی سهم بخش صنعت از تسهیلات بانکی در حالی صورت گرفته که در سیاست پولی و اعتباری بانک مرکزی در سال 1387، سهم بخش صنعت ومعدن از تسهیلات بانکی کشور33 درصد تعیین شده بود.

این گزارش با اشاره به نقش موثر تسهیلات بانکی برای پیشگیری از تعطیلی یا نیمه تعطیل شدن واحدهای صنعتی، برتعهد نظام بانکی به اجرای تکالیف مطابق با سیاستهای برنامه‌های توسعه تاکید شده است. در حالی که باید به گونه ای برنامه‌ریزی شود که سهم بخش صنعت ومعدن از تسهیلات بانکی کمتر از 30 درصد نباشد.