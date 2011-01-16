هوای تهران امروز سالم است

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اطلاعات رسیده از ایستگاههای سنجش آلودگی هوای شهر تهران از میزان غلظت کلیه آلاینده ها نسبت به روز گذشته در همین ساعت کاسته شده است.

به این ترتیب میانگین غلظت تمامی آلاینده ها به غیر از ایستگاههای استانداری، اقدسیه ،پونک، شهرداری منطقه 4،آزادی،امام خمینی، پارک ترافیک پونک، پارک شکوفه و دانشگاه شهید بهشتی به لحاظ آلاینده دی اکسید نیتروژن در سایر ایستگاها در حد مجاز بوده و شاخص کیفیت هوا هم اکنون در شرایط سالم است.

بر اساس این گزارش، آسمان امروز تهران ابری است و گاهی نیز با بارش برف، مه و کاهش ابر روبرو هستیم.

کارشناسان هواشناسی انتظار دارند شاخص کیفیت هوا به غیر از مناطق پر تردد و شلوغ در سایر نقاط شهر درشرایط سالم باقی بماند.