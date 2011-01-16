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۲۶ دی ۱۳۸۹، ۱۸:۵۴

19 نفر در حادثه رانندگی شرق گلستان زخمی شدند

19 نفر در حادثه رانندگی شرق گلستان زخمی شدند

گرگان - خبرگزاری مهر: براثر برخورد یکدستگاه کامیون با مینی بوس در شهرستان علی آباد واقع در شرق استان گلستان 19 نفر مجروح شدند.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، این حادثه در سه راهی زرین گل شهرستان علی آباد کتول به وقوع پیوست.

براساس اعلام مسئولان، در این حادثه رانندگی یک دستگاه کامیون که از "آزادشهر" به علی آباد در حرکت بود با یک دستگاه مینی بوس در مسیر حرکت به شدت برخورد کرد.

قابل به ذکر است، براثر این حادثه، راننده و 18 سرنشین مینی بوس مجروح و توسط واحد اورژانس 115 جهت مداوا به بیمارستان "قائم" علی آباد انتقال داده شدند.

گفتنی است، علت این حادثه از سوی کارشناس تصادفات پلیس راه بی احتیاطی راننده کامیون و عدم رعایت فاصله طولی عنوان شده است.

کد مطلب 1233422

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