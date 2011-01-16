به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به دوحه قطر، اتوبوسی که شعار "شاهزاده های پارسی" روی آن حک شده و پرچم مقدس ایران هم تمامی فضای آن را گرفته است، چند دقیقه مانده به ساعت 11 صبح وارد محوطه زمین شماره دو ورزشگاه الغرافه می شود و بازیکنان شاداب و سرحال ایران یکی یکی پیاده می شوند.

افشین قطبی که پله اتوبوس را پایین می آید مثل همیشه لبخند روی لبانش است و با حاضرین در محل سلام و احوالپرسی می کند و می رود داخل زمین شماره دو. بیوتر و منصوریان و بقیه هم پشت سرش می آیند و بعد نوبت به بازیکنان می رسد. همه وارد می شوند و آماده تمرین.

بعد از دقایقی قطبی مردانش را میانه زمین جمع می کند و حلقه اتحاد تشکیل می دهند و البته چند دقیقه ای در همان حالت به حرف های قطبی گوش می دهند. سپس برای خودشان دست می زنند و می روند سراغ تمرینات. ذخیره ها یک گروه می شوند و می روند با منصوریان تمرین کنند و اصلی ها هم با بیوتر دور زمین می دوند. این برنامه همه روزهای پس از بازی است.

موقعی که بازیکنان دور زمین می دوند شوخی و خنده حرف اول آنهاست. جواد نکونام که باتجربه تر و کاپیتان تیم است بیشتر از دیگران شوخی و خنده می کند. سیدمهدی رحمتی هم همینطور است. بازیکنان از روحیه بسیار بالایی برخوردارند. کریم باقری هم که مثل همیشه پابه پای بازیکنان تمرین می کند بسیار سرحال است.

بیوتر با بازیکنان اصلی دور زمین می دود و برایشان برنامه های ویژه ای در نظر گرفته است. او هنگامی که بازیکنان می دوند با تک تکشان صحبت می کند و حرف های را به آنها می زند برای بازی با امارات. با کریم انصاریفرد که در بازی با کره شمالی گل زد بیشتر از بقیه حرف می زند.

خسرو حیدری و ایمان مبعلی که به گفته دکتر خانلری سرماخوردگی خفیف گرفته اند با گرمکن زرد رنگ و پوششی متفاوت تر تمرین می کنند. تیموریان که در بازی با کره غایب بود امروز با نشاط تمرین کرد و به نظر می رسد کاملا خوب شده است. بقیه هم همینطور.

منصوریان و کریم باقری در کارهای فنی به قطبی کمک کنند. حضور این دو بازیکن پیشین تیم ملی که خود افتخارات بسیاری دارند، وزنه روحی بالایی برای ملی پوشان جوان است. حضور باقری با آن همه انرژی و انگیزه که الان هم برای خودش تمرینات اختصاصی انجام می دهد، برای بازیکنان درس عبرت بزرگ و یک نمونه بازیکن موفق است.

بازیکنان تیم ملی گوش به فرمان افشین قطبی هستند. ذخیره ها با قطبی هندبال بازی می کنند و بسیار بانشاط هستند. کریم باقری بیشتر از همه در این بازی هم گل می زند. قطبی پابه پای بازیکنان می دود و شور و نشاط به آنها تزریق می کند. اینها همه به خاطر صعود زودهنگام تیم ملی است.

اواخر تمرین بازیکنان بیشتز از دقایق ابتدایی با یکدیگر گرم گرفته اند و می گویند و می خندند. مهدی رحمتی گوشه ای از زمین با مربی پیشین دروازه بانان تیم ملی در دوره قطبی که حالا در قطر است گفتگو می کند و بقیه بازیکنان تیم ملی با هم گفتگو می کنند. کنار زمین بحث خبرنگاران در مورد پول های میلیونی و میلیاردی بازیکنان بالا گرفته و یک مناظره حسابی راه افتاده است.

بحث اصلی مناظره خبرنگاران دلایل فساد برخی فوتبالیست ها و نقش پول زیاد در این اتفاق است که چند خبرنگار باتجربه و قدیمی در مورد آن بحث می کنند و دوربین فوتبالی ایرانی هم این مناظره را به تصویر می کشد. جواد نکونام و سیدمهدی رحمتی هم بعدا در این بحث با فوتبال ایرانی مشارکت کردند و هر کس نظری داشت.

به هر حال بازیکنان یکی یکی زمین را ترک می کنند و سوار اتوبوس می شوند که به هتل شرایتون بروند اما راننده یک فرد آشناست. هادی عقیلی که زودتر از همه به اتوبوس رسیده پشت فرمان می نشیند و چند متری حرکت می کند. البته مامور امنینی تیم ملی زود می رسد و عقیلی را از جایش بلند می کند. اما همین چند دقیقه هم کافی بود تا عکاسان سوژه اصلی را شکار کنند.

افشین قطبی برعکس زمانی که اولین نفری است که از اتوبوس پیاده می شود، در پایان تمرین آخرین نفری است که سوار بر اتوبوس می شود و با آمدن او شاهزاده های پارسی به سمت هتل شرایتون حرکت می کنند.