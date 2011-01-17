به گزارش خبرگزاری مهر همایش “بررسی ایمنی تشعشع در شبکه‌های تلفن همراه” با هدف فرهنگ‌سازی درباره ایمن بودن تشعشعات موجود، اطلاع رسانی فعالیت‌های انجام شده نهادهای مسئول در خصوص تأمین ایمنی تشعشع و افزایش آگاهی مردم در مورد تأمین سلامت تشعشعی ناشی از شبکه‌های تلفن همراه از سوی انجمن حفاظت در برابر اشعه ایران برگزار می‌شود.

فناوری تلفن همراه، تأثیرات تشعشعات رادیویی بر سلامتی انسان، تهیه استاندارد ملی تشعشع در شبکه‌های تلفن همراه از سوی سازمان انرژی اتمی، محیط زیست و تلفن همراه و نقش سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در تأمین ایمنی تشعشع در شبکه‌های تلفن همراه از موضوعاتی است که در قالب مقاله در این همایش ارائه می‌شود.

اولین همایش بررسی ایمنی تشعشع در شبکه‌های تلفن همراه با شعار سلامت جامعه همراه با توسعه فناوری و رعایت استاندارد یازدهم بهمن ماه در مرکز همایش‌های دانشگاه شهید بهشتی، سالن ابوریحان برگزار می‌شود.