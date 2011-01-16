اتمام فاز اول طرح استعدادسنجی مددجویان کمیته امداد البرز

علی اصغر شیری در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: طرحها و فعالیتهایی که جهت خودکفایی مددجویان تحت پوشش توسط این نهاد انجام می گیرد، یکی از اصولی ترین و شایسته ترین خدمات محسوب می شود و نتایج مطلوبی به همراه دارد.

وی مشاوره شغلی را از رئوس برنامه های توانمند سازی شغلی مددجویان عنوان و بر ضرورت تداوم این امر به بهترین نحو و با بالاترین کیفیت ممکن تاکید کرد.

این مسئول ادامه داد: در این راستا کمیته امداد پس از طرح استعدادسنجی به ارائه مشاوره شغلی انفرادی و به صورت چهره به چهره جهت تعیین شغل متناسب با خانواده اقدام می کند که پیش بینی می شود این امر آثار قابل توجهی به همراه خود داشته باشد.

هدایت اعتبارات دولتی و مردمی به سوی اشتغال پایدار دنبال می شود

شیری بیان کرد: امیدواریم با هدایت اعتبارات دولتی و مردمی به سوی اشتغال پایدار به مهمترین سیاست راهبردی امدادی که همان توانمند سازی است برسیم ضمن اینکه تعامل دستگاه های ذیربط نیز در این زمینه ضرورت فراوانی دارد.

وی خاطرنشان کرد: در این راستا استعداد یابی، برنامه ریزی و سیاستگذاری برای اشتغال پایدار و معرفی افراد به مراکز آموزش از مهمترین برنامه های کمیته امداد است و پیگیری این امور از مشکلات محرومان و افراد تحت حمایت می کاهد.

این مسئول اضافه کرد: همچنین ترویج روحیه کار و اشتغال در بین خانواده ها نیز از دیگر برنامه های مهم نهاد کمیته امداد است و تداوم این امر، افزایش میزان اشتغال و کاهش بیکاری را به همراه دارد.

این مسئول افزود: تحقق برنامه های کمیته امداد در زمینه های مختلف، از میزان محرومیت در جامعه می کاهد و در کاهش مشکلات افراد تحت حمایت تاثیر فراوانی دارد.