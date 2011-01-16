به گزارش خبرنگار مهر، محمد نهاوندیان در جلسه امروز یکشنبه هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران با اشاره به اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها در کشور و رفع دغدغه های مدیریت روانی- سیاسی در اجرای این قانون، گفت: در تبصره یک ماده یک قانون هدفمند کردن یارانه ها نکاتی درباره قیمتهای ترجیحی برق ارائه شده است، بر این اساس دولت می تواند در قیمت برق و نوع و میزان زمان مصرف آن قیمتهای ترجیحی اعمال کند.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران افزود: همچنین در ماده 8 این قانون دولت مکلف شده است 30 درصد خالص وجوه حاصل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها را به صورت کمک بلاعوض، وجوه اداره شده و سود تسهیلات به بخش تولید اختصاص دهد که بر این اساس، آئین نامه اجرایی این ماده باید ظرف سه ماه با پیشنهاد وزرای امور اقتصادی و دارایی، صنایع و معادن، جهاد کشاورزی، بازرگانی، نفت، نیرو، کشور، اتاق بازرگانی، اتاق تعاون و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری تهیه کند.

وی تصریح کرد: در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها اتاق علاقه مندی خود به اجرای موفق این قانون را ابراز داشته و نظرات خود را در هر مرحله ارائه کرده است و این روند را ادامه می دهد، این در حالی است که از آغاز نظر اتاق بازرگانی این بود که این قانون نگرش تولید محور را دنبال کند.

به گفته نهاوندیان، در بخش مصارف خانگی اگر این بخش بتواند کاهش مصرف را دنبال کند به طور قطع می تواند در کوتاه مدت نتایج خوبی را دریافت کند اما در بخش تولید چنین نیست و باید دقت بیشتری صورت گیرد و بنابراین باید فرصت لازم را به بخش تولید ارائه داد تا خود را با این قانون تطبیق دهد.

وی همچنین درباره انتخابات اتاق بازرگانی و صنایع و معادن خاطر نشان کرد: این انتخابات باید در فضایی همراه با متانت وهمدلی اجرایی شود که البته هم اکنون نیز چنین موضوعی در اتاقهای سراسر کشور به چشم می خورد.

نهاوندیان اظهار داشت: جنس کار اتاق یک فعالیت اجتماعی است و نفع شخصی در آن دنبال نمی شود و قرار است به جامعه خدمت شود، البته فعالان اقتصادی خارج از اتاق نفع شخصی را دنبال می‌کنند و در اتاق نفع ملی را حاصل خواهند کرد.

رئیس پارلمان بخش خصوصی ادامه داد: اتاق بازرگانی کانون خدمت بی مزد به جامعه است. نهاوندیان همچنین با تاکید بر ضرورت توقف تحریمها علیه ایران گفت: فرصت مذاکره در مورد مسائل هسته ای ایران را نباید از دست داد، چرا که تعامل سازنده با اقتصاد ایران به نفع همه دنیا خواهد بود و بنابراین دشمنان نباید این فرصت را از دست بدهند.

وی ادامه داد: وقت آن رسیده است که دشمنان از تحریمهای ناکام علیه ایران دست بردارند چرا که نمی توانند با این کار اقتصاد ایران را فلج کنند بلکه تنها فرصت همکاری با این کشور را از دست خواهند داد. به گفته نهاوندیان، همکاری با ایران یک فرصت تاریخی است و دشمنان نباید این فرصت را از دست بدهند.