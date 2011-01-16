نحوه واگذاری سهام 9 شرکت دولتی دیگر تعیین شد

به گزارش خبرگزاری مهر در جلسه روزگذشته هیئت واگذاری، قیمت پایه و شرایط واگذاری 0.43 درصد سهام شرکت تولید روی ایران از شرکتهای زیرمجموعه شرکت مادر تخصصی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و 40 درصد سهام گاز بوتون آریا (از شرکتهای زیرمجموعه شرکت مادر تخصصی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران) به صورت نقد و از طریق مزایده به تصویب رسید.

همچنین تعیین قیمت پایه و شرایط واگذاری 40 درصد سهام شرکت آلومینیوم کاوه خوزستان(از شرکتهای زیرمجموعه شرکت مادر تخصصی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران) و 40 درصد شرکت شیمی گستر پردیس(از شرکتهای زیرمجموعه شرکت مادر تخصصی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران) به صورت نقد و اقساط و از طریق مزایده مورد تصویب قرار گرفت.

همچنین در این جلسه با عرضه مجدد سهام شرکتهای زیر موافقت شد:



* 24 درصد سهام شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری و زهکشی مغان از شرکتهای زیرمجموعه شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران از طریق مزایده به صوت نقد.



* 49 درصد سهام شرکت بهره برداری و توزیع آب گلستان از شرکتهای زیرمجموعه شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران از طریق مزایده به صورت نقد.

* 49 درصد سهام شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری و زهکشی فارس از شرکتهای زیرمجموعه شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران از طریق مزایده به صورت نقد.

* شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری و زهکشی استان اصفهان از شرکتهای زیرمجموعه شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران از طریق مزایده به صورت نقد.

* شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری و زهکشی استان تهران از شرکتهای زیرمجموعه شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران از طریق مزایده به صورت نقد.