ظرفیت سیلوهای گندم گلستان 100 هزار تن افزایش می یابد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، سید حمید رضا میرآفتاب عصر یکشنبه در بازدید از این طرح ها افزود: همزمان با دهه فجر انقلاب اسلامی بهره برداری متمرکز از 100 هزار تن سیلوی فلزی و انبار مکانیزه در استان صورت می گیرد.

وی گفت: اولویت های دولت در صنایع کشاورزی به خصوص در جهت حمایت از بخش خصوصی، گسترش حمایت های همه جانبه از این بخش در صنعت سیلوسازی است.

وی در ادامه افزود: استان گلستان به عنوان یکی از قطب های تولید گندم در کشور به شمار می رود و از نظر کیفیت نیز می توان به دلیل کیفیت بسیار بالای گندم استان گلستان ، این منطقه را پایتخت کیفی گندم در کشور نام برد از این رو صنعت سیلوسازی گلستان باید بیش ازگذشته مورد توجه قرار گیرد و بخش خصوصی باید به طور جدی در این بخش وارد شود.



وی خاطرنشان کرد: از آنجایی که استان گلستان با تولید سالانه بیش از یک میلیون تن گندم ، سهم عمده ای از تولید این محصول استراتژیک کشور را برعهده دارد امید است باساخت مراکز ذخیره سازی ، بتواند این موهبت الهی را به طور کامل و صحیح نگهداری و ذخیره سازی نماید تا در جهت تامین قوت استان و اقصی نقاط کشور اقدام اساسی انجام دهد.



میرآفتاب در خصوص وضعیت صنعت سیلوسازی در استان گلستان اظهارداشت : صنعت سیلو سازی در استان گلستان به دلیل تولید انبوه غلات ، باید بیش از گذشته مورد توجه و حساسیت قرار گیرد و برای توسعه این صنعت نگاه ها به سمت بخش خصوصی است.



وی افزود : تا سال گذشته مالکیت ساخت سیلوها اغلب برعهده بخش دولتی بوده اما در حال حاضر بخش خصوصی گوی سبقت را ربوده و سخنان رهبر معظم انقلاب مبنی بر واگذاری امور به بخش خصوصی محقق شده است و شرکت بازرگانی دولتی نیز این موضوع را دنبال می کند.



مدیرکل شرکت غله و خدمات بازرگانی استان گلستان در پایان ضمن ابراز خرسندی و قدردانی از سرمایه گذارانی که در این چرخه رزق و مائده الهی گام نهاده اند ، گفت: امید است با ورود پر رنگ تر بخش خصوصی در صنعت سیلوسازی در استان گلستان و گسترش حمایت های همه جانبه دولت در این خصوص شاهد رشد روز افزون نهضت سیلوسازی در گلستان و کشور باشیم.