  1. استانها
  2. گلستان
۲۶ دی ۱۳۸۹، ۱۷:۵۹

ظرفیت سیلوهای گندم گلستان 100 هزار تن افزایش می یابد

ظرفیت سیلوهای گندم گلستان 100 هزار تن افزایش می یابد

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرکل غله و خدمات بازرگانی گلستان گفت: 100 هزار تن به ظرفیت سیلوهای ذخیره سازی گندم در استان افزوده می شود.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، سید حمید رضا میرآفتاب عصر یکشنبه در بازدید از این طرح ها افزود: همزمان با دهه فجر انقلاب اسلامی بهره برداری متمرکز از 100 هزار تن سیلوی فلزی و انبار مکانیزه در استان صورت می گیرد.

وی گفت: اولویت های دولت در صنایع کشاورزی به خصوص در جهت حمایت از بخش خصوصی، گسترش حمایت های همه جانبه از این بخش در صنعت سیلوسازی است.
 
وی در ادامه افزود: استان گلستان به عنوان یکی از قطب های تولید گندم در کشور به شمار می رود و از نظر کیفیت نیز می توان به دلیل کیفیت بسیار بالای گندم استان گلستان ، این منطقه را پایتخت کیفی گندم در کشور نام برد از این رو صنعت سیلوسازی گلستان باید بیش ازگذشته مورد توجه قرار گیرد و بخش خصوصی باید به طور جدی در این بخش  وارد شود.

وی خاطرنشان کرد: از آنجایی که استان گلستان با تولید سالانه بیش از یک میلیون تن گندم ، سهم عمده ای از تولید این محصول استراتژیک کشور را برعهده دارد امید است باساخت مراکز ذخیره سازی ، بتواند این موهبت الهی را به طور کامل و صحیح نگهداری و ذخیره سازی نماید تا در جهت تامین قوت استان و اقصی نقاط کشور اقدام اساسی انجام دهد.
 
میرآفتاب در خصوص وضعیت صنعت سیلوسازی در استان گلستان اظهارداشت : صنعت سیلو سازی در استان گلستان به دلیل تولید انبوه غلات ، باید بیش از گذشته مورد توجه و حساسیت قرار گیرد و برای توسعه این صنعت نگاه ها به سمت بخش خصوصی است.
 
وی افزود : تا سال گذشته مالکیت ساخت سیلوها اغلب برعهده بخش دولتی بوده اما در حال حاضر بخش خصوصی گوی سبقت را ربوده و سخنان رهبر معظم انقلاب مبنی بر واگذاری امور به بخش خصوصی محقق شده است و شرکت بازرگانی دولتی نیز این موضوع را دنبال می کند.
 
مدیرکل شرکت غله و خدمات بازرگانی استان گلستان در پایان ضمن ابراز خرسندی و قدردانی از سرمایه گذارانی که در این چرخه رزق و مائده الهی گام نهاده اند ، گفت: امید است با ورود پر رنگ تر بخش خصوصی در صنعت سیلوسازی در استان گلستان و گسترش حمایت های همه جانبه دولت در این خصوص شاهد رشد روز افزون نهضت سیلوسازی در گلستان و کشور باشیم.
کد مطلب 1233440

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها