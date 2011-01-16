مراقب باشیم مقدسات تحت الشعاع مزخرفات قرار نگیرد

به گزارش خبرنگار مهر در قم، آیت الله لطف الله صافی گلپایگانی، ظهر یکشنبه در جمع شرکت کنندگان در اولین دوره مسابقات قرآن هسته‌های گزینش دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور در سخنانی اظهار داشت: ما از قرآن و اهل بیت‌(ع) است که همه چیز داریم؛ این‌ها از نعمت‌های بزرگ خداوند هستند که با قداستشان محفوظ بماند.



وی اضافه کرد: ما به هویت اسلامی و ولایی خود افتخار می‌کنیم و قرآن و احکامش همانند حجاب باید در جامعه محترم شمرده شود.



این مرجع تقلید با بیان اینکه قرآن عالی‌ترین هدایت‌ها را برای جامعه بشری بیان کرده است عنوان کرد: ملتی که قرآن دارد باید پیشرفته‌ترین کشور دنیا باشد؛ سرافراز باشد، هیچ کمبودی نداشته باشد و در هیچ کجا محتاج دیگران نباشد.

استاد برجسته حوزه علمیه خاطرنشان کرد: ملت ما باید در همه جهات با قرآن آشنا شود و آیات قرآن در همه جامعه پیاده شود.



وی افزود: قرآن کریم اگرچه تنها معجزه پیامبر‌(ص) نیست اما معجزه باقیه آن بزرگوار است که تا قیامت هم معجزه باقی خواهد ماند.



این مرجع تقلید ابراز داشت: کسانی که در اوج فصاحت و بلاغت بودند نتوانستند همانند این قرآن سوره و حتی آیه‌ای بیاورند و تا قیامت هم هیچکس نخواهد توانست این کار را انجام دهد.



آیت الله صافی گلپایگانی خاطرنشان کرد: قرآن معجزه‌ای است که با دعوت پیامبر (ص) به سوی حق و توحید سنخیت دارد و کتاب هدایت برای همه بشر است.



وی افزود: پیامبر (ص) چهار هزار معجزه داشته است و تنها قرآن است که باقی مانده و خواهد ماند و معجزه‌ای است که در راستای هدایت انسان‌ها است.

