تظاهرات اجاره ای در همسایگی؛ سرپوشی بر تجاوز آمریکاییها به نوامیس

به گزارش خبرنگار مهر، منابع محلی در افغانستان این خبر را منتشر کردند که بر اساس آن" 5 دستگاه خوردی هایس، شبانه تعدادی از دختران و زنان افغان را در استان فراه سوار کرده و برای کامجویی نیروهای آمریکایی به پایگاه PRT آمریکا در فراه برده و شب را در آنجا سپری کرده اند. در اثر شدت تجاوزات صورت گرفته یکی از دختران افغانی که دختر رئیس حزب شعله بوده جان داده و دو دختر دیگر نیز به بیمارستان اعزام شده اند."

این خبر نمونه ای از ده ها خبری است که روزانه نسبت به اقدامات نظامی نیروهای اشغالگر در افغانستان منتشر می شود چرا که بر اساس اخبار منابع غیر رسمی از زمان اشغالگری آمریکا بین 14,643 تا 34240 نفر از شهروندان افغان جان خود را از دست داده اند.

این درحالی است که درهمین ایام به بهانه واهی و با هدایت یک عنصر شناخته شده درکابل تعدادی ازجوانان افغان از سرجهالت یا تطمیع در مقابل سفارت ایران تجمعاتی داشته اند.

بی شک این نوع اقدامات که مسبوق به سابقه بوده تاثیری بر روابط دوستانه دو کشور ایران و افغانستان که به لحاظ تاریخی، دینی، همسایگی و هم زبانی پیوندهای دیرینه و درهم تنیده دارند نخواهد داشت اما در کمرنگ شدن این روابط می تواند موثر باشد چراکه ایران به عنوان همسایه ای امین که در مواقع تنگی مردم افغانستان در کنار آنان بوده توقع ندارد اینک که شرایط افغانستان روند رو به بهبود سپری می کند مردم افغانستان تحت تاثیر جوسازی ها، کمک ها و ایثار مردم ایران را به فراموشی سپرده و دست به اقدامات خصمانه علیه ایران بزنند.

براساس اخبار منتشر شده پشت پرده کلیه تحرکات ضد ایرانی درافغانستان را فردی به نام نجیب کابلی برعهده دارد و این فرد در میان چهره های سیاسی و رسانه ای به عنوان عنصری مشکوک، بدسابقه و دارای ارتباطات پنهان با برخی سفارتخانه های خارجی شناخته می شود که البته تحت تاثیر دلارهای دریافتی توانسته است در رسانه های افغانستان نفوذ کند و حتی مدیریت برخی از آنها را در اختیار بگیرد و با سم پاشی و انتشار اخبار جعلی و غیرمستند روابط ایران و افغانستان را تیره نماید.

به عنوان مثال چند ماه قبل موضوع صدور حکم اعدام برای چند قاچاقچی در ایران مایه چندماه سم پاشی وی علیه ایران گردید و کار تا جایی پیش رفت که اخباری مبنی بر اعدام صدها افغانی در ایران منتشر شد که بعدها مشخص گردید اصل خبر کذب و جوسازی بوده است و شورای امنیت افغانستان نیز با وارد شدن به موضوع بر برخورد قاطع با عوامل انتشار این نوع اخبار تاکید کرد.

بعد از گذشت چند ماه اینک بار دیگر تظاهر کنندگان اجاره ای در افغانستان سوژه ای برای کسب درآمد چند هفته ای به دست آورده اند و با تجمع مقابل سفارت ایران اعتراض خود را به تیرباران افغان ها در ایران و قطع انتقال سوخت افغانستان توسط ایران نشان می دهند!

خبر اول آنقدر مضحک بود که بلافاصله بی اساس بودن آن ثابت شد و برای کابلی و دوستانش نمدی نداشت اما ماجرا از این قرار بود که تلویزیون طلوع تصویری منتشر کرد که در آن وانتی دیده می شود که تعدادی افراد با چهره های نامشخص دچار جراحت شده اند بر اساس خبر شبکه افغان، ایران این وانت را که حامل اتباع افغان بوده مورد هدف شلیک قرار داده و افغان ها را تیرباران کرده است!

اما پیگیریها نشان داد که این عکس مربوط به یک سانحه تصادف بوده که یک سال قبل به وقوع پیوسته و اینگونه رسانه های خاص برای شانتاژ علیه ایران از آن عکس تصادف به عنوان تیرباران افغان ها بهره برداری کرده اند البته این رسانه ها اعلام نکردند که اگر ایران قصد تیرباران افغان ها را داشته چرا این کار را در ملآ عام انجام داده و چگونه تصویر آن در اختیارشان قرار گرفته است!

اما در خصوص قطع ارسال سوخت از ایران به افغانستان نیز باید اشاره کرد که افغانستان سالانه به حدود 92 هزار تن سوخت نیاز داردکه بخشی ازآن توسط ایران به صورت فروش یا ترانزیت تامین می شده اما درچند ماه گذشته به یکباره میزان مصرف سوخت در افغانستان به 292 هزار تن افزایش یافته یعنی افزایش سه برابری!

ایران به طور معمول روزانه هزار تن سوخت به افغانستان ارسال می کرده و بعد از مشکل پیش آمده در انتقال سوخت و سپس حل آن ، در یک هفته گذشته بیش از 5 میلیون تن سوخت از ایران به سمت افغانستان ترانزیت شده است. البته نگرانی اصلی ایران از افزایش یکباره تقاضای سوخت درافغانستان این است که این سوخت در اختیار تجار افغان قرار می گیرد و به نیروهای ناتو فروخته می شود.

با این حال مقامات رسمی ایران همواره اعلام کرده اند که اگر دولت افغانستان میزان نیاز مردم این کشور به سوخت را اعلام نمایند ایران آمادگی تامین آن را دارد اما این نگرانی که سوخت در اختیار دشمنان ملت های ایران و افغانستان قرار گیرد نیز نگرانی به جایی است که دولت افغانستان باید به آن توجه کند.

درهر صورت نکته اساسی اسنکه دولت افغانستان باید نسبت به اقدامات ضد ایرانی که در این کشور ساماندهی و هدایت می شود حساسیت بیشتری داشته باشد چه بسا این نوع جوسازی ها می تواند روابط دوجانبه را خدشه دار کرده و اهداف دشمنان دو ملت را محقق نماید.

لازم به یادآوری نیست که صدهاهزار افغانی هم اکنون و همچون سالیان گذشته در ایران حضور دارند و ایران سالیان سال است که این مهمانان ناخوانده را پذیرفته و به آنان خدمات ارائه می کند بنابراین نباید شرایط به گونه ای باشد که مردم ایران نسبت به اقدامات علیه خود درافغانستان برآشفته شده ونسبت به این نوع کمک های انساندوستانه دولت خود حساسیت نشان دهند کما اینکه هم اکنون نیزنشانه هایی از اعتراض افکارعمومی درایران نسبت به سکوت دولت به اقدامات ضدایرانی‌هدایت شده در افغانستان در رسانه های ایرانی مشهود است .

سخن آخر اینکه با وجود تمام این ناملایمات جا دارد دستگاه سیاست خارجی در راستای صیانت از حیثیت مردم ایران ضمن پیگیری جدی تر اقدامات ضد ایرانی در افغانستان نسبت به پیگرد قضایی عامل اصلی این اقدامات توسط دولت آن کشور به لحاظ حسن همجواری و تعهد به قوانین و احترام متقابل اقدامات لازم را در دستور کار قرار دهد.