تمامی راه های مواصلاتی استان زنجان باز است

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، صفی الله کرامتی بعد از ظهر یکشنبه افزود: برغم بارش شدید برف و کولاک درمحورهای مواصلاتی این استان با اقدامات و تلاشهای عوامل اداره کل راه و ترابری و ماموران نیروی انتظامی هیچ یک از راه های اصلی استان طی 24 ساعت گذشته مسدود نشد.

وی بااشاره به مسدود بودن برخی از راه های روستایی استان، یادآور شد: راهداران مستقر درراه های ارتباطی است با استفاده از ماشین آلات سبک، سنگین و نیمه سنگین در تلاش برای برف روبی، نمک پاشی و جلوگیری از مسدود شدن راه ها و بازگشایی راه های روستایی مسدود شده است.

کرامتی با اشاره به ارتفاع برف در شهرستانهای استان زنجان این میزان را 21سانتیمتر در شهرستان زنجان، 41 سانتیمتر در ابهر، 51 سانتیمتر در خدابنده، 16سانتیمتر در ماهنشان و هفت سانتیمتر در شهرستان طارم عنوان کرد.

مدیرکل مدیریت بحران استان زنجان افزود: همچنین طی روز گذشته به علت شرایط نامساعد جوی 400 نفر از مسافران در راه مانده در شهرستان زنجان، 340 نفر در شهرستان ابهر و 80 نفر در شهرستان خرمدره اسکان یافتند.





