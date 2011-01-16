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۲۶ دی ۱۳۸۹، ۱۵:۵۹

بازیکن افسانه‌ای تیم فوتبال بولتون درگذشت

بازیکن افسانه‌ای تیم فوتبال بولتون درگذشت

"نت لافتهاوس"، بازیکن افسانه‌ای تیم فوتبال بولتون و تیم ملی انگلستان، در سن 85 سالگی درگذشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهاجم پیشین بولتون که در سال 2002 به تالار افتخارات فوتبال انگلستان راه پیدا کرد روز شنبه در حالی که خواب بود در آسایشگاه سالمندان دار فانی را وداع گرفت.

"فیل گارتساید"، مدیر باشگاه بولتون در گفتگو با سایت باشگاه اظهار داشت: از طرف همه بولتونی‌ها، همدردی عمیق خود را با خانواده "نت" ابراز می کنم. او برای همیشه در یاد ما باقی خواهد ماند. "نت" بی شک افسانه باشگاه بولتون است و برای ما معنی بسیاری دارد.

لافتهاوس در 33 بازی برای تیم ملی انگلستان 30 گل به ثمر رساند که گلزنی او در بازی انگلستان مقابل اتریش در سال 1952 که در نهایت به برتری 3 بر 2 تیمش انجامید، لقب "شیر وین" را برای این بازیکن به همراه داشت.

بر پایه گزارش ساکرنت، لافتهاوس در 422 بازی برای بولتون در رقابت‌های لیگ فوتبال انگلستان، 255 گل به ثمر رساند.

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