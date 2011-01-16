به گزارش خبرنگار مهر ، ایرج ندیمی در حاشیه جلسه امروز یکشنبه هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در جمع خبرنگاران با اشاره به آمارهای مطرح شده در کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی در رابطه با صنعت و معدن گفت: در ارتباط با آمارهای صحن علنی مجلس که امروز قرائت شد، چند نکته قابل اعتنا است؛ به این معنی که در آمارهای اشتغال ، پروانه های کسب و رشد صنعتی عدد واقعی در زمان اجرا با فرایند متفاوت است چرا که یک عدد در توجیه فنی اقتصادی، یک عدد در شروع پروژه و یک عدد در طول مسیر تحقق برنامه ها حاصل می شود؛ بنابراین تحلیل از آمارها باید از آمارهای محقق شده صورت گیرد.

معاون وزیر صنایع و معادن همچنین در مورد واردات گفت: در چند سال اخیر واردات تغییر جهت داده و هر اندازه که واردات به کشور صورت می گیرد عمدتا مربوط به کالاهای واسطه ای و سرمایه ای است؛ بنابراین صرف عدد واردات نباید منجر به تعبیر سوء از واردات شود.

وی تصریح کرد: هر نوع واردات نباید مورد برداشت منفی واقع شود بلکه باید مشخص شود که چه میزان از واردات مرتبط با کالاهای سرمایه ای و واسطه ای است.

ندیمی ادامه داد: در رابطه با صنعت و رشد آن باید قبول کرد که بر اساس این گزارش و آمارها باید برآوردها جای خود را به آمارهای قطعی دهد؛ همانطور که بانک مرکزی یک برآورد رشد صنعتی ارائه و پس از آن رشد قطعی را نیز مطابق آمارها اعلام عمومی می کند؛ بنابراین آمار قطعی باید ملاک عمل باشد.

وی اظهار داشت: همچنین در کمیسیون گزارشی از تحقق اهداف برنامه چهارم ارائه شده است که خوشبختانه مشاهده می شود آمارهای محقق شده در بخش صنعت به مراتب بیش از اهداف تعریف شده است که می تواند ناشی از سفرهای استانی دولت، پیگیری مدیریت و جهت دهی منابع ارزی و ریالی و نیز فعال شدن بانکها باشد.

به گفته ندیمی، وزارت صنایع و معادن تاکنون الزامی به تصویب استراتژی توسعه صنعتی در مراجع نداشته است اما در برنامه پنجم این استراتژی باید به هیئت وزیران ارجاع شود.

وی از تدوین بیش از 15 هزار صفحه مطلب در مورد استراتژی توسعه صنعتی خبر داد و گفت: این صفحات حاصل کار مشترک دولت، بخش خصوصی ، دانشگاه‌ها و نمایندگان مجلس و مجامع بوده که بعد از ابلاغ برنامه پنجم باید به هیئت وزیران ارجاع شود.

معاون وزیر صنایع و معادن گفت: نسخه هایی از استراتژی توسعه صنعتی بعد از ابلاغ برنامه پنجم به هیئت وزیران ارائه خواهد شد.